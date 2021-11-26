ПИНА, Руи де (Rui de Pina)

Португальский историк-хронист и дипломат.

Выполнял дипломатические поручения в Испании и в Ватикане; в 1482–1483 гг. участвовал в переговорах по определению португальской и испанской сфер влияния. Его деятельность хрониста началась в 1490 г.; в 1497 г. он был назначен главным хронистом королевства и главным хранителем архива Торре-ду-Томбу и королевской библиотеки.

Руи де Пина – автор историй царствований королей Португалии с середины 12 в. до конца 15 в. В Прологе Хроники короля Саншу I он сообщает, что продолжает труд Дуарте де Галвана, начатый Хроникой Афонсу Энрикеша, и собирается обработать Хронику семи первых королей Португалии. Дамиан де Гоиш считал, что хроники Руи де Пина составлены на основе черновиков Фернана Лопеша Общей хроники королевства (возможно, соответствующей Хронике Португалии 1419 г.). Авторство ряда сочинений Руи де Пина основано на свидетельстве Дамиан де Гоиша в Хронике Мануэла I.

В отношении текстов Хроник королей Дуарте и Афонсу V существуют предположения о двойном авторстве; возможно, что в их основе лежат воспоминания Гомеша Эанеша де Зурара. Из всех хроник Руи де Пина Хроника Жоана II является наиболее обработанной и точной. Стилем изложения она отличается от лаконичного изложения других его произведений (за исключением Хроники короля Афонсу V). Эта Хроника богата информацией: в ней рассказывается об африканских экспедициях португальцев, борьбе короны со знатью, политике в отношении Кастилии. Вероятно, Руи де Пина закончил её ещё при жизни короля Жоана II (до 1495 г.).

Хроника Афонсу IV была впервые издана в 1653 г. Хроники от Саншу I до Диниша увидели свет в 1727–1729 гг., а хроники Дуарте, Афонсу V и Жоана II – в 1790–1792 гг.

Руи де Пина завершает ряд официальных хронистов 15 в. Он всегда – официальный историк, поддерживающий коронную версию исторических событий. Хроники Руи де Пина, важный памятник исторической мысли португальского Возрождения, противопоставляют сильную монархию и центральную власть сеньориальному своеволию знати. Они незаменимы для характеристики эпохи, будучи написаны свидетелем большинства событий, о которых он пишет, имевшим в своём распоряжении официальные архивы.

Сочинения:

Crónica de el Rei Dom Afonso o Quarto. Lisboa, 1653

Crónica do Muito Alto e Esclarecido Príncipe D. Sancho II. Lisboa, 1727

Crónica do Muito Alto e Esclarecido Príncipe D. Sancho III. Lisboa, 1728

Crónica do Muito Alto e Esclarecido Príncipe D. Dinis. Lisboa, 1729

Chrónica do Senhor D. Duarte. Lisboa, 1790

Chronica do Senhor Rey D. Affonso V. Lisboa, 1790

Crónica d’El-Rei D. João II. Lisboa, 1792

Crónica d’El-Rei D. Duarte / Ed. de A. Coelho de Magalhães. Porto, 1914

Crónicas de Rui de Pina / Ed. M.L. de Almeida. Porto, 1977

А.П. Черных