МОРИСКИ

Мориски ( кастил. moriscos, от moro — «мавр») — мусульмане Испании, принявшие крещение добровольно или в принудительном порядке (по Прагматике Католических королей Изабеллы I и Фердинанда II от 14 февраля 1502). Большинство М. проживали на юге Арагона и Валенсии и в Гранаде. Кампания по крещению мусульман началась сразу после отвоевания Гранады в 1492, несмотря на то, что в договоре, подписанном при сдаче города, мусульманам королевства разрешалось сохранять свою религию, язык и обычаи. До 1499 мусульманам лишь предлагали креститься, оставляя принятие решения добровольным, но под влиянием кардинала Франсиско Хименеса де Сиснероса (архиепископ Толедо и канцлер Кастилии в 1495—1517) власти стали оказывать давление на мусульманскую элиту: ее представителей заключали в тюрьму под предлогом взимания долгов и освобождали в случае принятия христианства. Ожидалось, что остальные мусульмане последуют примеру руководителей общины. Несколько тысяч жителей Гранады приняли крещение. Были конфискованы книги — религиозные сочинения публично сожгли, научные трактаты отправили в университет Алькала. Вынужденное массовое обращение в христианство привело к появлению значительного числа людей, продолжавших тайно исповедовать ислам и соблюдать прежние обычаи. Выявлением и наказанием М. занималась инквизиция. М. приняли участие в восстании мудехаров в Альбаисине (1499—1501). После издания Прагматики об обязательном крещении мусульман (1502) большинство М. сохранили прежние обычаи и культуру, поддерживая обособленность от так называемых старых христиан. При короле Филиппе II Испания начала активные военные действия против Османской империи, и М., прежде всего валенсийских, заподозрили в контактах с пиратами Сев. Африки, что угрожало безопасности прибрежных территорий Испании. Были приняты новые репрессивные меры против М. Так, в 1566 было запрещено использование арабского языка, ношение традиционной мусульманской одежды и соблюдение обычаев исламского происхождения. Реализация этого королевского указа вы­звала мощное восстание в Альпухаррасе на юге Испании (1568—1577), после подавления которого М. были выселены из Гранады в Ла-Манчу и Старую Кастилию. В 1609 был издан декрет об изгнании морисков из Испании, которое завершилось к 1616. Оценка последствий этого шага для испанской истории неоднозначна. С одной стороны, была устранена внутренняя угроза безопасности страны (восстания и обращение за помощью к иноземным правителям); с другой — был нанесен серьезный ущерб испанской экономике: в частности, Валенсия потеряла до четверти населения, что привело к упадку сельского хозяйства и сокращению доходов местной элиты.

Лит. : Caro Baroja J. Los moriscos del Reino de Granada. Ensayo de historia social. Madrid, 1976; Dominguez Ortiz A., Vincent B . Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoria. Madrid, 1978; Cardaillac L. Moriscos y cristianos: un enfrentamiento polemico, 1492—1640. Madrid, 1979; Epalza M., de . Los moriscos antes y despues de la expulsion. Madrid, 1992; Bernabe Pons L. F. Los moriscos: conflicto, expulsion y diaspora. Madrid, 2009. Г. А. Попова.