МОЛИНЕ , ЖАН

Молине ( фр. Molinet) , Жан (1435, Девр, ныне деп. Па-де-Кале — 23.08.1507, Валансьен, ныне Франция) — франкоязычный историк, хронист Бургундского дома, поэт и композитор, глава школы «Великих риториков». Учился в Париже в коллеже Монтегю, где получил степень магистра искусств (1450—1454). После нескольких лет поиска патрона, в 1463 поступил на службу к герцогу Бургундскому Филиппу Доброму . С 1470 стал секретарем штатного придворного историографа Бургундского дома Жоржа Шателена. По смерти последнего (1475) занял его должность при дворе герцога Бургундского Карла Смелого . Сохранил верность Бургундскому дому, перейдя после гибели Карла Смелого (1477) на службу к его дочери Марии Бургундской . В 1491—1492 пребывал при дворе Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского , был очевидцем капитуляции мусульманской Гранады. В 1497 М. стал советником сына Марии Бургундской и Максимилиана I Габсбурга герцога Филиппа Красивого, был также библиотекарем его сестры, Маргариты Австрийской. С 1485 сделался членом коллегии каноников при церкви Нотр-Дам в Валансьене, с 1501 избран настоятелем. Умер в Валансьене и похоронен в храме, рядом с которым ныне установлена статуя М.

М. — автор официального летописания Бургундского дома — «Хроники», написанной на французском языке и охватывающей период 1474—1504. «Хроника» является продолжением труда Ж. Шателена. Отличается возвышенным стилем и содержит ценные сведения о Бургундских войнах , о столкновениях с королем Франции Людовиком XI и императором Священной Римской империи Максимилианом I Габсбургом. Упоминаются также важнейшие события этого времени в других странах (Англии, Италии). М. был последовательным сторонником бургундской независимости и противником политики Франции, как и ее сторонников из числа бургундской знати. Автор ряда поэтических и прозаических произведений, в их числе «морализованного» переложения в прозе «Романа о Розе», прозиметров «Трон чести» и «Древо Бургундии», воспевающих добродетели бургундских герцогов; а также эпитафий на смерть правителей и знаменитых людей. Возглавлял бургундскую школу поэтов, считавших поэзию «второй риторикой» и называвших себя «великими риториками». Автор трактата «Искусство риторики». Его племянник Жан Лемер де Бельж учился у М. искусству поэзии.

Соч .: Chroniques / Ed. G. Doutrepont et O. Jodogne. 3 vols. Bruxelles, 1935—1937; Les faictz et dictz / Ed. N. Dupire. 3 vols. Paris, 1936—1939; «Великий риторик» Жан Молине. Плач о кончине Марии Бургундской. Стихи. Отрывки из хроник / Предисл., сост., пер., коммент. В. С. Елистратова, Л. А. Елистратовой. М., 2000.

Лит .: Dupire N. J. Molinet: la vie, les ?uvres. Paris, 1932; Devaux J. J. Molinet, indiciaire bourguignon. Paris, 1996; Асейнов Р. М. При дворе герцогов Бургундских. История, политика, культура XV века. М., 2019. С. К. Цатурова.