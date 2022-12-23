МОЛИНЕ , ЖАН
Молине (фр. Molinet), Жан (1435, Девр, ныне деп. Па-де-Кале — 23.08.1507, Валансьен, ныне Франция) — франкоязычный историк, хронист Бургундского дома, поэт и композитор, глава школы «Великих риториков». Учился в Париже в коллеже Монтегю, где получил степень магистра искусств (1450—1454). После нескольких лет поиска патрона, в 1463 поступил на службу к герцогу Бургундскому Филиппу Доброму. С 1470 стал секретарем штатного придворного историографа Бургундского дома Жоржа Шателена. По смерти последнего (1475) занял его должность при дворе герцога Бургундского Карла Смелого. Сохранил верность Бургундскому дому, перейдя после гибели Карла Смелого (1477) на службу к его дочери Марии Бургундской. В 1491—1492 пребывал при дворе Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, был очевидцем капитуляции мусульманской Гранады. В 1497 М. стал советником сына Марии Бургундской и Максимилиана I Габсбурга герцога Филиппа Красивого, был также библиотекарем его сестры, Маргариты Австрийской. С 1485 сделался членом коллегии каноников при церкви Нотр-Дам в Валансьене, с 1501 избран настоятелем. Умер в Валансьене и похоронен в храме, рядом с которым ныне установлена статуя М.
М. — автор официального летописания Бургундского дома — «Хроники», написанной на французском языке и охватывающей период 1474—1504. «Хроника» является продолжением труда Ж. Шателена. Отличается возвышенным стилем и содержит ценные сведения о Бургундских войнах, о столкновениях с королем Франции Людовиком XI и императором Священной Римской империи Максимилианом I Габсбургом. Упоминаются также важнейшие события этого времени в других странах (Англии, Италии). М. был последовательным сторонником бургундской независимости и противником политики Франции, как и ее сторонников из числа бургундской знати. Автор ряда поэтических и прозаических произведений, в их числе «морализованного» переложения в прозе «Романа о Розе», прозиметров «Трон чести» и «Древо Бургундии», воспевающих добродетели бургундских герцогов; а также эпитафий на смерть правителей и знаменитых людей. Возглавлял бургундскую школу поэтов, считавших поэзию «второй риторикой» и называвших себя «великими риториками». Автор трактата «Искусство риторики». Его племянник Жан Лемер де Бельж учился у М. искусству поэзии.
Соч.: Chroniques / Ed. G. Doutrepont et O. Jodogne. 3 vols. Bruxelles, 1935—1937; Les faictz et dictz / Ed. N. Dupire. 3 vols. Paris, 1936—1939; «Великий риторик» Жан Молине. Плач о кончине Марии Бургундской. Стихи. Отрывки из хроник / Предисл., сост., пер., коммент. В. С. Елистратова, Л. А. Елистратовой. М., 2000.
Лит.: Dupire N. J. Molinet: la vie, les ?uvres. Paris, 1932; Devaux J. J. Molinet, indiciaire bourguignon. Paris, 1996; Асейнов Р. М. При дворе герцогов Бургундских. История, политика, культура XV века. М., 2019. С. К. Цатурова.