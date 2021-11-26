МЕДИЧИ

Медичи ( ит. Medici) — династия итальянских банкиров и правителей Флоренции. Известна с XIII в.; в XIV в. М. возвышаются в качестве вождей народа (пополо) в борьбе со знатью, терпят поражение и удаляются в изгнание. Эта ситуация повторилась при фактическом основателе династии Козимо Старшем (1389—1464), который после недолгой ссылки стал реальным правителем города. М. были осторожными и умелыми политиками, они покровительствовали искусствам и научным занятиям; наивысшего расцвета Флоренция, ставшая колыбелью Возрождения, достигла при внуке Козимо, Лоренцо М., прозванном Великолепным (1449—1492, правил с 1469). Возвышение М. вызывало недовольство их соперников, устроивших в 1478 при содействии внешних сил так называемый заговор Пацци; Лоренцо был ранен, его брат Джулиано убит, но власть удалось удержать. В 1494, после нашествия на Италию французов, М. во главе с сыном Лоренцо, Пье