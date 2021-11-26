МАТЬЯШ ХУНЬЯДИ
МАТЬЯШ ХУНЬЯДИ (Матвей Корвин) - венгерский король (с 1458).
Из аристократической венгерской семьи, младший сын Я. Хуньяди, в 1446-1452 годах регента венгерского королевства при малолетнем Ласло V (Ласло Постуме, Ладиславе Погробеке; 1440-1457 годы). После смерти отца (1456 год) в 1457 году взят в заложники Ласло V, содержался в Вене, затем в Праге.
Со смертью Ласло V избран венгерскими дворянами королём (январь 1458 года). Вступив на престол, добивался укрепления позиций королевской власти в Венгрии. Ликвидировал баронские лиги, в 1463 году заключил соглашение с Фридрихом III Габсбургом, провозглашённым в феврале 1459 года частью магнатов венгерским королём, о наследовании венгерского престола Габсбургами только в случае отсутствия у Матьяша Хуньяди законных наследников.
Фридрих III признал права Матьяша Хуньяди на венгерский престол и вернул ему за выкуп корону Иштвана I Святого. Матьяш Хуньяди коронован 29.03.1464 года в Секешфехерваре. Провёл налоговую реформу: ввёл налог «с дыма» (с каждой крестьянской семьи) и чрезвычайный военный налог, что обеспечило многократный рост доходов казны, позволило провести реорганизацию армии и содержать постоянное наёмное королевское войско.
Воспользовавшись ослаблением турецкой экспансии на Балканах, Матьяш Хуньяди сосредоточил свои усилия на создании т. н. Дунайской монархии: в противоборстве с Габсбургами и Ягеллонами стремился объединить под своим скипетром Венгрию, Чехию и Австрию. В 1468-1478 годах вёл войны за Чешское королевство, занял Силезию, Моравию и Лужицы, но Богемию подчинить не сумел.
В 1469 году провозглашён чешскими магнатами-католиками чешским королём. По Оломоуцкому договору 1478 года с Владиславом II Ягеллончиком закрепил за собой захваченные земли и право на титул чешского короля (разделил его с Владиславом II). В 1482 году объявил войну Габсбургам, захватил большую часть Штирии, Верхней и Нижней Австрии. В 1485 году после длительной осады занял Вену, куда перенёс свою резиденцию.
Покровительствовал наукам и искусствам (при Матьяше Хуньяди Буда стала одним из центров ренессансной культуры), собрал библиотеку (Bibliotheca Corviniana), по числу книг уступавшую лишь книжному собранию Ватикана.