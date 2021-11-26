МАНТЕНЬЯ АНДРЕА
МАНТЕНЬЯ АНДРЕА - итальянский живописец.
С 1442 года ученик падуанского живописца Ф. Скварчоне (впоследствии усыновившего Мантенья), знатока и коллекционера античных памятников, обучившего Мантенья латинскому языку и привившего ему интерес к римским древностям. Другим определяющим фактором в художественном становлении Мантенья стало знакомство с находящимися в Падуе и Венеции произведениями мастеров флорентийской школы: Донателло (с его бывшим ассистентом Никколо Пиццоло Мантенья связывали партнёрские отношения), Филиппо Липпи, Паоло Уччелло, Андреа дель Кастаньо. Покинув в 1448 году мастерскую Скварчоне, он попал и в круг влияния венецианского семейства Беллини, в особенности Джованни (в 1452 или 1453 году Мантенья женился на его сестре Николозии).
Уже росписи капеллы Оветари в церкви Эремитани в Падуе (1448-1457 годы, разрушены в 1944 году, сохранились частично) со сценами из жизни святых Иакова и Христофора демонстрируют художественную программу Мантенья: «лягушачья перспектива» («di sotto in su») с точкой схода за нижним краем картины придаёт особую монументальность фигурам и их архитектурному окружению, сложные и разнообразные ракурсы фигур наделяют композицию мощной динамикой, античные сооружения, статуи, рельефы и надписи воспроизведены с археологической точностью. Эти приёмы станут характерными для дальнейших произведений Мантенья, в которых евангельские сюжеты будут помещены в среду, наполненную античными цитатами: «Моление о чаше» (около 1459 года, Национальная галерея, Лондон), «Святой Себастьян» (1459 год, Художественно-исторический музей, Вена), «Святой Себастьян» (Лувр, Париж).
Мантенья положил начало развитию ренессансного алтарного образа в северной Италии. Если в «Алтаре святого Луки» (1453-1454 годы, Пинакотека Брера, Милан) Мантенья преобразует традиционную форму венецианского полиптиха с золотым фоном, вводя ритмическое чередование чёрных и розовых одеяний святых, объединяя фигуры нижнего регистра мраморной платформой, показанной в перспективном сокращении, и представляя полуфигуры верхнего регистра с точки зрения снизу вверх, то в «Алтаре Сан-Дзено» (1456-1459 годы, церковь Сан-Дзено-Маджоре, Верона) он создал новый тип алтарного образа. Его форма и структура, вероятно, восходят к бронзовому алтарю Донателло в падуанской базилике Св. Антония. Рама в формах классической архитектуры включена в живописную композицию; все части алтарного образа объединены общим пейзажно-архитектурным пространством, а за размещёнными в нём фигурами прочитываются многочисленные детали, перенесённые из античных рельефов. Ещё один новый живописный тип религиозной композиции - в форме полуфигурной повествовательной сцены - Мантенья создаёт в «Принесении во храм» (около 1455 года, Государственный музеи, Берлин): фигуры представлены в поясном срезе и на абстрактном фоне, как в алтарях, но в то же время, подобно рельефу, объёмно выступают в пространство зрителя.
С 1460 года Мантенья - придворный художник герцогов Гонзага в Мантуе. Здесь выполнил ряд портретов: кардинала Лудовико Тревизана (Медзарота, 1459 год, Государственные музеи, Берлин), Франческо Гонзага (1461 год, музей Каподимонте, Неаполь), «Мужской портрет» (галерея Питти, Флоренция), которым придал позы и величие древнеримских портретных бюстов. Крупнейшим проектом, осуществлённым в Мантуе, стали росписи «камеры дельи Спози» («комнаты супругов») - парадной спальни в замке Сан-Джорджо (1465-1474 годы), скромный интерьер которой преобразован средствами иллюзионистической живописи. Свод, украшенный портретами римских цезарей, в центре раскрывается иллюзорным окулюсом, в котором видно небо и заглядывающие внутрь зрители. На северной стене над камином - идеальный портрет герцога, окружённого домочадцами и слугами; на западной стене - сцена встречи герцога Лодовико с сыном, кардиналом Франческо Гонзага, на фоне городского пейзажа, составленного из античных зданий. Многочисленные иллюзионистические детали стирают границы между реальным и живописным пространством, предвосхищая росписи Корреджо. Северо-итальянская традиция светских росписей обретает здесь новую жизнь благодаря ренессансным художественным средствам. По заказу Гонзага была выполнена также серия «Триумфы Цезаря» (около 1486-1505 годов, королевская коллекция, Хэмптон-корт, Лондон) - 9 холстов на тему завоевания Галлии Юлием Цезарем, написанная на основе древнеримских литературных источников, которые дополнены воображением художника.
Монументальная манера письма уступает место тонкому рисунку и ювелирной изощрённости исполнения в работах со сложной гуманистической программой, созданных для студиоло Изабеллы д’Эсте: «Парнас» (1495-1497 годы) и «Афина, изгоняющая пороки из сада добродетели» (1499-1502 годы, обе - Лувр). Этими же качествами отличается и «Мадонна победы» (1495-1496 годы, Лувр), написанная в честь победы Франческо Гонзага над французскими войсками при Форново, - монументальный алтарный образ выполнен с тщательностью миниатюры.
Написанные в поздний период творчества религиозные образы отличаются драматизмом, который достигается гипертрофией отдельных приёмов: резкими перспективными сокращениями, натурализмом персонажей и другим («Мёртвый Христос», Пинакотека Брера, Милан; «Се Человек», музей Жакмар-Андре, Париж, обе - 1490-е годы, и другое).
Мантенья внёс свой вклад в развитие гравюры: помимо работ, созданных резчиками по его рисункам, сохранились собственноручно выполненные мастером произведения в новой технике резцовой гравюры на меди необыкновенно крупного формата («Битва морских богов», «Вакханалии», «Положение во гроб» и другое), которые копировались уже при жизни художника. Гуманистическая образованность, знание античности, смелые эксперименты с перспективой определяют значение Мантенья как одного из крупнейших ренессансных художников Северной Италии.