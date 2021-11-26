МАНРИКЕ ХОРХЕ
МАНРИКЕ ХОРХЕ - испанский поэт.
Участвовал в династических войнах, сражался на стороне Изабеллы I. Был смертельно ранен в бою.
Автор классического памятника позднесредневековой испанской литературы - «Строф на смерть отца» («Coplas роr la muerte de su padre», 1477 год), которые выделяются на фоне придворной испанской поэзии XV века подчёркнутой простотой стиля и искренностью интонации. Сохраняя связь с традицией средневековых «плачей» (противопоставление быстротечности и суетности человеческого существования вечной жизни и спасению во Христе), произведение Манрике включает мотивы земной славы, людской памяти о доблестной жизни героя, во многом предвосхищающие Возрождение.
Манрике принадлежат также около 40 стихотворений, созданных в традициях любовной, бурлескной и дидактической поэзии, отличающихся активным использованием аллегорических образов и иносказаний, обилием поэтических клише и риторических приёмов.
Сочинения:
Испанская поэзия в русских переводах, 1789-1980. М., 1984. С. 120-129;
Поэзия испанского Возрождения. М., 1990. С. 39-54;
Poesía. Barcelona, 1993.