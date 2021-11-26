ЛЮДOВИК XI (Louis XI)

Сын Карла VII и Марии Анжуйской, родился в разгар Столетней войны, во время пребывания двора в Бурже.

С юности проявлял склонность к самостоятельным политическим решениям, зачастую противоречащим королевским: уже в 1440 г. принял участие в феодальном мятеже против Карла VII - «Прагерии», а позже, пребывая в свое владении Дофине, пытался сам управлять провинцией, что вынудило Карла VII присоединить ее к Франции. В Дофине он женился на Шарлотте Савойской, без разрешения короля, и, в виду угрозы быть схваченным, бежал с женой к герцогу Филиппу Бургундскому, главному противнику французской короны. Вплоть до кончины короля проживал в Нидерландах.

Болезненный и подозрительный, мало склонный к охоте и физическим нагрузкам, тем более к военным походам, Людовик XI правил из своего кабинета, сделав дипломатию своим главным механизмом управления, о чем свидетельствует огромная корреспонденция монарха, не соизмеримая с объемом деловых бумаг предыдущих королей. За это Ф. де Коммин назвал его в своих Мемуарах «всемирным пауком». Став монархом, Людовик XI старательно наращивал объем королевского домена и суверенных полномочий короны, несмотря на временное поражение при Монлери (1465), когда он вынужден был уступить феодальной Лиге Общественного блага во главе с герцогом Бургундским Карлом Смелым , а также унизительное пребывание в г. Перонне в 1468 г., в бургундском плену. Получив свободу путем отказа от суверенитета над Фландрией и других уступок, король поставил себе целью развалить Бургундское государство.

Несмотря на то, что бюджет Бургундии превышал доходы французской короны, Людовик XI не скупился на и поиск и подкуп возможных союзников, сумев привлечь на свою сторону герцога Лотарингского, города Эльзаса, Швейцарские кантоны, и провалив идею воссоздания Бургундского королевства. В ходе разгоревшихся Бургундских войн 1474-77 гг., когда Карл Смелый погиб при осаде Нанси, король разместил гарнизоны в большей части бургундских владений, фактически не дав вступить в наследство Марии Бургундской, дочери Карла. Таким образом, Пикардия и герцогство Бургундия были присоединены к королевскому домену.

Почти одновременно Людовик XI включил в состав Франции Анжу, Мен и Прованс (1481), в связи с вырождением Анжуйской династии, к которой он принадлежал сам по линии матери. В его правление удалось справиться с сепаратизмом отдельных членов королевской семьи (братом короля Шарлем Гиеньским, герцогом Людовиком Орлеанским), а также крупных феодалов, особенно герцога Алансонского и графа д’Арманьяка, равно как пресечь реальные и мнимые заговоры разных персон (кардинала Балю). В борьбе с противниками, в зависимости от обстоятельств, король применял судебные процессы, конфискацию земель и владений, тюремное заключение со знаменитыми клетками, наконец, казни.

Людовик XI исключил возможность придворных групп влиять на королевские решения: служащие из близкого круга короля зачастую были людьми низкого происхождения (например, брадобрей Оливье Ле Ден, прево маршалов Тристан Л’Эрмит, др.), но пользовались его большим доверием. Итогом его царствования стало создание большого централизованного королевства, с очевидными элементами абсолютизма в управлении страной.

При Людовике XI Франция обрела свою типографию и книгопечатание (1469), единую почтовую систему (1477) и реорганизованную армию (замена вольных стрелков на регулярных пехотинцев – bandes françaises).

Сочинения :

Lettres de Louis XI / Éd. J. Vaesen et É. Charavay. Paris, 1883-1909. 11 tomes.

Исторические источники:

Коммин Ф. де. Мемуары / Пер. и комм. Ю.П. Малинина. М., 1986;

Procès de Jacques d’Armagnac / Éd. J. Blanchard et als. Genève, 2012.

Иллюстрации:

Неизвестный художник XV в. Людовик XI с цепью ордена Св. Михаила