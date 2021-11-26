ЛАНКАСТЕРЫ, ДИНАСТИЯ (англ. House of Lancaster)

Английский аристократический дом, ведущий свое начало от Джона Гонта, 1-го герцога Ланкастера , сына Эдуарда III Плантагенета .Уже сын Гонта - Генрих IV Болингброк (1399-1413) придал этому дому статус королевского. Он одержал победу над королем Ричардом II (1377-1399) и справился с политическими оппонентами: Оуэном Глендауром и аристократическим домом Перси. Весьма печальна судьба Болингброка, он умер от проказы, передав, тем не менее престол своему сыну - Генриху V (1413-1422).

Традиционно время время правления Генриха V считается временем славы средневекового английского оружия. Нанеся сокрушительное поражение французскому королю при Азенкуре в 1415 г., он сумел захватить всю Францию к северу от Луары, а также провозгласить своего сына (будущего короля Генриха VI) ее королем.

Однако Генрих V умер, как раз тогда, когда окончательнаяя победа в затянувшемся конфликте (Столетняя война) была близка, но не обязательна. Младенец-сын и регенты не смогли сохранить французский престол, Франция победила, а столь грандиозное для Англии мероприятие, как континентальная война, было провалено. Повзрослев король Генрих VI (1422-1461; 1470-1471) оказался не способен быть полноценным правителем. Он был нездоров умственно, и контроль над ним был предметом баталий между его женой Маргаритой Анжуйской и кузеном Ричардом Йоркским . Именно это обстотельство стало политической причиной войны Алой и Белой роз, в которой Ланкастеры и их сторонники выступали под цветом крови.

Главной слабостью дома Ланкастеров был король, он не в полной мере отдавал себе отчет в происходящем и дом Йорков сумел взять власть в свои руки. После 1471, когда Эдуард IV Йорк окончательно стал английским монархом, а Генрих VI умер, оказалось, что у Ланкастеров практически не осталось никакой партии: те, кто мог бесспорно претендовать на престол, были мертвы. Поэтому, а также из личной отваги, на претензии решился совсем небесспорный персонаж - Генрих Тюдор (1485-1509), который победил короля Ричарда III при Босворте. Несмотря на то, что выступал он "под знаменем" Ланкастеров, большое количество особенностей его правления и правления его потомков, а также весьма дальнее родство, с Ланкастерами, позволяет историкам связывать с его именем новую династию на английском престоле - Тюдоров.

Иллюстрация:

Генрих IV Болингброк. Англия, XVI в. Национальная Портретная Галерея, Лондон.

Автор статьи: Боварь В. В.