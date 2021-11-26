ЛАНКАСТЕРЫ

Ланка́стеры ( англ . Lancasters) — младшая ветвь королевской династии Плантагенетов , происходившая от Джона Гонта, 4-го сына короля Эдуарда III . Эмблемой дома в эпоху Войны Роз считалась алая роза. В 1362 Джон Гонт женился на Бланке, дочери Генриха, 1-го герцога Ланкастерского (ум. 1362), и впоследствии унаследовал его титул. Второй брак (с Констанцией Кастильской, дочерью короля Педро I , в 1372) позволил Джону Гонту претендовать на корону Леона и Кастилии; 3-й женой герцога (с 1396) была его многолетняя возлюбленная Екатерина Суинфорд. Потомки Джона Гонта от разных браков претендовали на английскую корону, поскольку все они происходили от Эдуарда III. В 1399, вскоре после смерти Джона Гонта, его старший сын Генрих Болингброк занял английский престол под именем Генриха IV , низложив Ричарда II , последнего короля из династии Плантагенетов. В 1413 Генриху IV наследовал его старший сын, Генрих V , который в 1422 передал трон своему единственному отпрыску, Генриху VI . Летом 1453, получив известие о потере Бордо, Генрих VI перенес тяжелейшее потрясение, после которого на год утратил интерес к государственным делам. По мнению исследователей, от своего деда, французского короля Карла VI , Генрих унаследовал шизофрению или другое психическое заболевание. Недуг короля спровоцировал борьбу за власть между сторонниками королевы Маргариты Анжуйской и приверженцами Ричарда, герцога Йоркского. Ричард Йоркский претендовал на корону Англии как потомок Эдуарда III (по отцовской линии — от его 5-го сына, по материнской — от 3-го сына). Военное столкновение между Ричардом и его противниками привело к Войне Роз (1455—1485).В 1461 Эдуард, старший сын Ричарда Йоркского, при поддержке Ричарда Невилла, могущественного графа Уорика, захватил в плен Генриха

В 1461 Эдуард, старший сын Ричарда Йоркского, при поддержке Ричарда Невилла, могущественного графа Уорика, захватил в плен Генриха VI и провел через парламент решение о признании старшинства дома Йорков над Л. В 1470 Ричард Невилл поднял мятеж против Эдуарда IV и вернул сумасшедшему Генриху свободу и номинальную власть над Англией. Однако через 8 месяцев Эдуард IV в нескольких сражениях разгромил силы противников. Единственный сын Генриха VI, Эдуард, погиб в битве при Тьюксбери (4 мая 1471), а 21 мая в Тауэре был убит сам Генрих. После смерти короля и принца дом Л. возглавил Генрих Тюдор, происходивший от сына Джона Гонта и Екатерины Суинфорд (его отец Эдмунд Тюдор также был единоутробным братом Генриха VI). Одержав победу над Йорками в битве при Босуорте (1485), Генрих Тюдор принял корону под именем Генриха VII и женился на принцессе Елизавете, наследнице Эдуарда IV, покончив таким образом с гражданской войной.

Лит .: Устинов В. Войны Роз. Йорки против Ланкастеров. М., 2012; Ландер Дж. Р. Войны Роз / Пер. с англ. А. А. Кралиной. СПб., 2013; Браун Е. Д. Войны Роз: История. Мифология. Историография. М.—СПб., 2016.