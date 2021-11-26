ЛА МАРШ ОЛИВЬЕ ДЕ
ЛА МАРШ ОЛИВЬЕ ДЕ - французский писатель, историк и государственный деятель.
Представитель дворянского рода, состоявшего на службе у герцогов Бургундских. Служил при дворе Филиппа Доброго и Карла Смелого. Организатор придворных праздников и театрализованных представлений. В битве при Нанси (5 января 1477 года) попал в плен; после освобождения вернулся ко двору Марии Бургундской и Максимилиана I Габсбурга, был воспитателем Филиппа Красивого.
Автор «Мемуаров» (1470-1490-е годы; опубликовано в 1561 году) о событиях бургундской истории периода с 1435 до 1488 года; согласно приводимой Ла Маршем легендарной генеалогии Филиппа Красивого, родословная Габсбургов восходит к троянцам, а герцогов Бургундских - к Гераклу. Литературная известность Ла Марша принесли многочисленные баллады, рондо, лэ, воспевающие подвиги доблестных рыцарей. В поэме «Решительный рыцарь» («Chevalier délibéré», 1482-1483; издана в 1488 году) в иносказательной форме описал судьбы представителей Бургундского дома. Среди других сочинений: аллегорическая поэма «Украшение и торжество дам» («Le parement et triumphes des dames», около 1493-1494, издана в 1510 году), в которой добродетели придворных дам соотносятся с деталями женского туалета; трактат «Об устройстве двора герцогов Бургундских» («Éstat de la maison du duc de Bourgogne», 1474), написанный по просьбе Эдуарда IV.
Сочинения:
Le parement et triumphes des dames. P., 1870;
Mémoires / Ed. H. Beaune, J. d’Arbaumont. P., 1883–1888. Vol. 1-4.