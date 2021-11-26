КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ЕВРОПЕ

Иоганн Гутенберг

Несмотря на существующие споры и гипотезы, большинство историков пришло к выводу, что основоположником книгопечатания в Европе является немец Иоганн Гутенберг, родившейся в Майнце. Некоторое время он был в Страсбурге, где в 1440 г. была напечатана «Латинская грамматика» Элия Доната (IV в.), но это были лишь первые шаги по созданию печатной типографии. Вернувшись в родной город, он в августе 1450 г. заключил договор с богатым горожанином Иоганном Фустом для создания печатной мастерской. С этого времени считается и началась подготовка к изданию первой полнообъемного печатного европейского издания – 42-строчной Библии, вышедшая через пять лет в двух томах. В 1452 г. в качестве подмастерья к ним присоединился Петер Шеффер, служивший в каллиграфом Парижского университета. Заслугой подмастерья стало усовершенствование шрифта, а также он разработал новый способ отливки букв, начав изготовление пунсонов из стали. Доходы печатной мастерской были невелики, возникла задолженность, приведшая к судебному разбирательству между компаньонами. 6 ноября 1455 г. согласно Хельмаспергеровскому нотариальному акту, Гутенберг должен был передать набранную Библию (сохранился 41 экземпляр) и инструменты Фусту, а сама мастерская оставалась за ним. Таким образом, в Майнце образовалось две типографии. В 1457 г. Фуст и Шеффер издали Псалтирь, в котором впервые заглавные буквы были напечатаны красной и синей краской, но в издании было множество опечаток. Гутенберг также продолжил издательское дело, но больше не ставил своего имени на книгах, опасаясь кредиторов. В последовавшей междоусобной войне, типографии оказались по разные стороны баррикад, в ходе которой мастерская Фуста и Шеффера была разгромлена 28 октября 1462 г., когда город захватил Адольфом, граф Нассау. Многие подмастерья покинули Майнца, и стали основывать собственные типографии в других городах. После прекращения междоусобицы, с 1465 г. Гутенберг стал придворным архиепископа, а его мастерская стала размещаться в его резиденции в Эльтвилле близ Майнца.

Распространение книгопечатания по всей Европе

Открытие книгопечатания быстро распространилось во всей Европе, во многих городах открывались типографии. Книги, изданные до конца 1500 г. стали называться инкубалами. А книги, вышедшие в первой половине XVI в., получили название палеотипы. В этот период в Европе осталось около 200 типографий, несмотря на популярность печатной книги, многие мастерские быстро разорились. В книгах появлялись иллюстрации, они украшались гравюрами. В 1516 г. в Праге открылась типография (до этого их уже было несколько в чешских землях), основанная Ф. Скориной, именно там, через год была напечатана первая книга на кириллице «Псалтырь».

Несмотря на быстрое распространение книгопечатания во многих странах Европы, типографии сталкивались со многими ограничениями, литература носила преимущественно религиозный характер. Так в 1515 г. папа Римский издал буллу, по которой вводилась цензура для выходящих из печати изданий. Появился специальный папский «Индекс» — список книг, запрещенных к распространению и чтению. Многие книги просто было запрещено печатать.

Появление книг на европейских языках

В XVII в. происходит бурный рост количества произведений светского характера, появляются книги политического характера, распространяются брошюры и листовки. В это же время стали преобладать книги на европейских языках, а не только на латыни. Знаковым издательством того времени, стала фирма Эльзевиров, просуществовавшая с 1581 по 1712 г. в Голландии. Фирма выпускала учебную и научную литературу и изобрела собственный шрифт, названный в честь фамилии семьи владельцев.

Другим явлением этого века стало появление еженедельной газеты в Париже с 1632 г., а первая ежедневная и регулярная газета «Лейпциг Цайтунг» выходила в Германии с 1669 г.

На рубеже XVIII – XIX веков вместе с исчезновением феодальных пережитков и цеховой структуры большинства типографских мастерских, происходит дальнейшее увеличение количества типографий в Европе, растет число работников данной сферы. Происходило дальнейшее улучшение и технической стороны дела: появились машины для отлива букв, был изобретен станок для двусторонней печати, ротационная машина и многое другое. Распространилось использование литографии и цинкографии.