КАСТЕЛЛО-СФОРЦЕСКО
КАСТЕЛЛО-СФОРЦЕСКО - замок Сфорца , памятник архитектуры и музей в Милане.
Замок строился с 1450 года (на месте разрушенного замка герцогов Висконти, XIV век) как резиденция герцога Франческо Сфорца (инженеры Якопо да Кортона, Джованни да Милано и Марколеоне да Ногароло). Грандиозное сооружение (квадратное в плане) с мощными крепостными стенами (зубцы - в форме «ласточкиного хвоста») окружено рвом, в который выступают угловые цилиндрические башни, украшенные гранёным рустом. Массивная въездная 4-ярусная башня (1452 год, архитектор А. Филарете) ведёт во внутренние дворы замка (Пьяцца д’Арми, делла Роккетта и Корте-Дукале с 2-этажными корпусами дворца Галеаццо Мария Сфорца). Другие башни и внутренние дворы достраивались во 2-й половине XV века (архитекторы Б. Гадио и Б. Феррини). Во времена герцога Лодовико Моро (1494-1499 годы) к замку была пристроена изящная лоджия делла Понтичелла (предположительно арх. Д. Браманте); в декорировании зала делле Ассе принимал участие Леонардо да Винчи (роспись сводов в виде перголы). Замок неоднократно менял владельцев, частично был разрушен и перестроен; сильно пострадал от бомбардировок в августе 1943 года (последние реставрационные работы завершены в 2005 году).
В Кастелло-Сфорцеско размещаются: Пинакотека (картины Антонелло да Мессины, А. Мантеньи, Джованни Беллини, Корреджо, Я. Тинторетто и др.); Музей старинного искусства (скульптура VI-XVI веков, в т. ч. предполагаемый мраморный портрет императрийцы Феодоры, 2-я половина VI века, надгробие Гастона де Фуа работы А. Бусти и «Пьета Ронданини» Микеланджело; один из кодексов Леонардо да Винчи), Археологический музей с собраниями доисторического и египетского искусства, музеи мебели, декоративно-прикладного искусства и музей инструментов.
Иллюстрация:
Кастелло-Сфорцеско в Милане.