КАСТЕЛЛО-СФОРЦЕСКО

КАСТЕЛЛО-СФОРЦЕСКО - за­мок Сфор­ца , па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры и му­зей в Ми­ла­не .

За­мок стро­ил­ся с 1450 года (на мес­те раз­ру­шен­но­го зам­ка гер­цо­гов Вис­кон­ти, XIV век) как ре­зи­ден­ция гер­цо­га Фран­че­ско Сфор­ца (ин­же­не­ры Яко­по да Кор­то­на, Джо­ван­ни да Ми­ла­но и Мар­ко­ле­о­не да Но­га­ро­ло). Гран­ди­оз­ное со­ору­же­ние (квад­рат­ное в пла­не) с мощ­ны­ми кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми (зуб­цы - в фор­ме «лас­точ­ки­но­го хво­ста») ок­ру­же­но рвом, в ко­то­рый вы­сту­па­ют уг­ло­вые ци­лин­д­рические баш­ни, ук­ра­шен­ные гра­нё­ным рус­том. Мас­сив­ная въезд­ная 4-ярус­ная баш­ня (1452 год, архитектор А. Фи­ла­ре­те) ве­дёт во внутренние дво­ры зам­ка (Пьяц­ца д’Арми, дел­ла Рок­кет­та и Кор­те-Ду­ка­ле с 2-этаж­ны­ми кор­пу­са­ми двор­ца Га­ле­ац­цо Ма­рия Сфор­ца). Другие баш­ни и внутренние дво­ры до­ст­раи­ва­лись во 2-й половине XV века (ар­хи­тек­то­ры Б. Га­дио и Б. Фер­ри­ни). Во вре­ме­на гер­цо­га Ло­до­ви­ко Мо­ро (1494-1499 годы) к зам­ку бы­ла при­строе­на изящ­ная лод­жия дел­ла Пон­ти­чел­ла (пред­по­ло­жи­тель­но арх. Д. Бра­ман­те); в де­ко­ри­ро­ва­нии за­ла дел­ле Ас­се при­ни­мал уча­стие Ле­о­нар­до да Вин­чи (рос­пись сво­дов в ви­де пер­го­лы). За­мок не­од­но­крат­но ме­нял вла­дель­цев, час­тич­но был раз­ру­шен и пе­ре­стро­ен; силь­но по­стра­дал от бом­бар­ди­ро­вок в августе 1943 года (по­след­ние рес­тав­рационные ра­бо­ты за­вер­ше­ны в 2005 году).

В Кастелло-Сфорцеско раз­ме­ща­ют­ся: Пи­на­ко­те­ка (кар­ти­ны Ан­то­нел­ло да Мес­си­ны, А. Ман­те­ньи, Джо­ван­ни Бел­ли­ни, Кор­ред­жо, Я. Тин­то­рет­то и др.); Му­зей ста­рин­но­го ис­кус­ст­ва (скульп­ту­ра VI-XVI веков, в т. ч. пред­по­ла­гае­мый мра­мор­ный порт­рет императрийцы Фео­до­ры, 2-я половина VI века, над­гро­бие Гас­то­на де Фуа ра­бо­ты А. Бус­ти и «Пье­та Рон­да­ни­ни» Ми­ке­ланд­же­ло; один из ко­дек­сов Ле­о­нар­до да Вин­чи), Ар­хео­ло­гический му­зей с со­б­ра­ния­ми дои­сто­ри­че­ско­го и египетского искусства, му­зеи ме­бе­ли, де­ко­ратив­но-при­клад­но­го ис­кус­ст­ва и музей ин­ст­ру­мен­тов.

Иллюстрация:

Кас­тел­ло-Сфор­це­ско в Ми­ла­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)