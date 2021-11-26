АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ ВОЙНЫ (англ. The Wars of the Roses)

Междоусобные феодальные (гражданские) войны, явившиеся проявлением глубокого кризиса, переживаемого Англией во второй половине XV в., и вылившиеся в затяжную борьбу за английский престол между двумя коалициями аристократических родов — «партиями» Йорков и Ланкастеров .

Войны Алой и Белой Розы состояли из нескольких сражений между войсками Йорков и Ланкастеров и череды узурпаций английского престола. Название Современники не именовали события третьей четверти XV в. Войной Алой и Белой Розы. Единственное известное употребление того времени — «Войны Кузенов». Представление, согласно которому гражданский конфликт обозначается двумя противоборствующими эмблемами роз, возникло в конце XV в. Белая роза была одной из главных эмблем Эдуарда IV и дома Йорков, использование красной розы в качестве символа Ланкастеров и, как следствие, возникновение тезиса о состязающихся эмблемах относится только к 1485. Благодаря Генриху Тюдору идея их объединения стала общим местом английской пропаганды.

Историография. До сих пор в историографии нет единого мнения относительно датировки, характера и причин Войны Алой и Белой Розы. Для современной британской историографии характерна тенденция к определению Войны Алой и Белой Розы как серии слабо связанных между собой сражений и узурпаций престола, практически не влиявших на жизнь современников. Важная роль уделяется значению личностей английских монархов того времени — неспособного Генриха VI и честолюбивого Ричарда III. Российская историография рассматривает Войну Алой и Белой Розы как проявление общего кризиса, охватившего не только политические, но также и социальные и экономические сферы жизни Англии XV в. Хронология В соответствии с тем, как понимается характер Войны Алой и Белой Розы, дается и датировка: 1450–1487 (Мак Фарлейн), 1452–1497 (Гудман, Браун), 1459–1487 (Поллард), 1437–1509 (Карпентер). Количество войн обычно определяется как 2 или 3, которые по времени, как правило, совпадают с периодами активных военных действий. Основное различие проводится между борьбой за престол между Йорками и Ланкастерами (до 1471) и между Йорками и Тюдорами (1483–1485/87). Причины Формальной причиной Войны Алой и Белой Розы послужила спорность притязаний династии Ланкастеров на английский престол. Генрих VI был правнуком Джона Гонта, третьего сына короля Эдуарда III , а Йорк — правнуком Лайонела, второго сына этого короля, к тому же первый представитель династии Ланкастеров — Генрих IV — захватил престол в 1399, насильственно принудив короля Ричарда II к отречению. Однако Война Алой и Белой Розы началась в сложных для Англии условиях: 1) поражение в Столетней войне (1453) ; 2) подавление восстания Джека Кэда (1450); 3) слабость центральной власти вследствие неспособности короля Генриха VI управлять королевством и произошедшая в итоге подмена власти короля властью узкой группы лиц, которая принимала за него решения; 4) сложное экономическое положение. Важную роль в возникновении и длительности Войны Алой и Белой Розы сыграли как объективные причины (система социальных связей внутри дворянства), так и субъективные факторы — конфликты аристократических кланов. Ход действий Первоначально Ричард, герцог Йоркский, боролся за контроль над слабым королем. Он выступил против группировки, правившей от имени слабоумного короля Генриха VI, важными членами которой были Эдмунд Бофор, герцог Сомерсет, и жена Генриха VI Маргарита Анжуйская. Ему удалось добиться установления протектората над королем, однако вскоре он был удален от двора Генриха VI. Начало открытых воен. действий было положено битвой при Сент-Олбансе (22 мая 1455), когда Ричард, герцог Йоркский, разбил сторонников Ланкастеров. Ричарду удалось восстановить свое влияние при дворе, и он был назначен протектором (правителем) королевства. После отстранения от власти Ричард заявил о своих притязаниях на английский престол и поднял мятеж. Йоркисты одержали победы в битвах при Блор-Хите (23.09.1459) и при Нортгемптоне (10.07.1460), что позволило заключить соглашение, по которому Ричард был признан наследником Генриха VI и снова назначен протектором (октябрь 1460). Маргарита Анжуйская, жена короля Генриха VI, возглавила силы сторонников Ланкастеров. Приверженцы Йорков потерпели поражение в битвах при Уэйкфилде (10.12.1460) и при Сент-Олбансе (17.02.1461). Ричард, лидер Йоркистов, погиб вместе с графом Солсбери. Его заменил старший сын Эдуард, который при поддержке графа Уорика, наследника графа Солсбери, разбил Ланкастеров в битвах при Мортимер-Кроссе (02.02.1461) и при Таутоне (29.03.1461). Генрих VI был низложен, а Эдуард IV (1461–1483) коронован в июне 1461. Тем не менее, война на этом не закончилась. В 1464 на севере Англии вспыхнуло 2 восстания, подавленные Джоном Невиллом, маркизом Монтегю. Низверженый король Генрих VI снова попал в плен в 1465 и был заточен в Тауэр. В 1467–1470 постепенно наступило ухудшение отношений между Эдуардом IV и графом Уориком, в итоге приведшее к переходу Уорика вместе с герцогом Кларенсом (младшим братом Эдуарда IV) на сторону Ланкастеров (1470). Эдуарду пришлось бежать из страны в Бургундию, а Генрих VI был восстановлен на престоле (1470–1471). По возвращении из Бургундии Эдуард одержал победы при Барнете (14 апреля 1471) и Тьюксбери (04 мая 1471) над войсками Уорика и Маргариты, жены Генриха VI, последние высадились в Англии при поддержке французского короля Людовика XI . Уорик и сын Генриха VI были убиты, а сам Генрих VI снова низложен и заключен в Тауэр, где он вскоре умер. Восстановление на престоле Эдуарда IV некоторые исследователи считают окончанием Войны Алой и Белой Розы. Укрепляя свою власть, Эдуард IV жестоко расправлялся с ланкастерцами и мятежными йоркистами. После смерти Эдуарда VI (1483) престол перешел Белая роза — геральдическая эмблема дома ЙорковАлая роза — геральдическая Алая роза — геральдическая эмблема дома Ланкастеров к его малолетнему сыну, Эдуарду V, однако дядя последнего, Ричард, герцог Глостер, низложил ребенка на основании того, что тот был незаконнорожденным, и заключил его вместе с братом в Тауэр, где дети вскоре погибли. Казни и конфискации, проведенные Ричардом III против своих противников, привели к общему недовольству его правлением. Противники объединились вокруг Генриха Тюдора, дальнего родственника Ланкастеров. В битве при Босворте (22 августа 1485) Ричард III потерпел поражение и был убит. Королем стал Генрих VII Тюдор , положивший начало династии Тюдоров. Женившись на Елизавете, дочери Эдуарда IV, он объединил династии Ланкастеров и Йорков. Традиционно восхождение на престол Генриха VII знаменует окончание Войны Алой и Белой Розы, однако некоторые исследователи склонны продлить этот период до битвы при Стоуке (1487), когда было разбито войско еще одного претендента на престол, Ламберта Симнела, и его сторонника графа Линкольна, которого Ричард III некогда назначил своим преемником на английском престоле. Появление других претендентов на английский престол (Перкин Уорбек объявил себя Ричардом III в 1491) позволяет продлить период Войны Алой и Белой Розы еще дальше. В целом военные действия перемежались длительными периодами относительного спокойствия. Результаты В результате войны Алой и Белой Розы в Англии произошла смена династий, так как обе ветви династии Плантагенетов (Ланкастеры и Йорки) были уничтожены и не имели прямых наследников. В ходе Войны Алой и Белой Розы была истреблена значительная часть старой аристократии (хотя в последнее время исследователи говорят о том психологическом эффекте, который оказали потери на выживших представителей этого слоя), что позволило королевской власти «замкнуть» на себя всю систему социальных связей, сосредоточить власть в своих руках. Увеличилось значение джентри и зарождавшихся буржуазных элементов, заинтересованных в усилении королевской власти. Это способствовало установлению абсолютизма Тюдоров. Окончание Войны Алой и Белой Розы обычно рассматривается как конец периода Средневековья в Англии.

Автор статьи: А. А. Анисимова.

© Российская Историческая Энциклопедия