АЛЕКСАНДР VI (в миру Родриго Борджа)

Римский папа .

Изучал каноническое право в Риме и Болонье. После избрания его дяди папой (Каликст III) получил должности апостолического протонотария, затем главы папской канцелярии, титул кардинала Валенсии (1456). После смерти Каликста III способствовал избранию на папский престол Пия II (Пикколомини) и Павла II, получил ряд богатых бенефициев . При Сиксте IV был легатом в Испании в 1472–1473, где содействовал заключению брака между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской. Избранию А. папой в 1484 после Сикста помешало противодействие итальянских кардиналов. В 1492, после длительного торга и тонких дипломатических ходов, кардинал Борджа взошел на папский престол при всеобщем одобрении, так как был опытным и авторитетным администратором, находился в расцвете сил и умел ладить с людьми. Внешняя политика и укрепление положения своей семьи — основные направления деятельности А., а равно и других пап его времени. Чтобы не стать игрушкой в чужих руках, как в период авиньонского пленения , понтифики должны были укреплять собственные светские владения, подвергавшиеся опасности со стороны их формальных держателей, мелких феодалов, стремившихся к независимости. Поскольку власть папы была пожизненной, он мог укоренить ее лишь с помощью своих непотов («племянников», или внебрачных детей), наделяя их бенефициями и заключая династические браки. Первостепенную роль при А. в этом смысле играли его четверо детей от 10-летней связи (1473–1482) с Ваноццей ди Катанеис в бытность его кардиналом; менее «политическими» были браки других детей, в основном дочерей, в том числе от его сожительницы в последние годы Джулии Фарнезе, которая была моложе его почти на 45 лет. Первоначально А. был вынужден придерживаться франко-миланской партии, содействовавшей его избранию, и выдал свою 12-летнюю дочь Лукрецию за миланского кондотьера Джованни Сфорца, правителя Пезаро (12.06.1493). Для укрепления отношений с неаполитанским королем Альфонсом II папа женил на его побочной дочери Санче своего младшего сына Жофре. Когда возникла угроза нашествия французского короля Карла VIII, претендовавшего на анжуйское наследство в Неаполе, А. пытался помешать этому, обращаясь за помощью даже к султану. Будучи вынужден принять Карла и его войско в Риме, папа, после захвата французами Южной Италии, вступил в Святую Лигу с Венецией, Миланом, испанцами и германским императором (31.03.1495) формально для организации крестового похода , а на деле направленную против Франции и изгнавшую в конце концов Карла VIII из Италии. Римский престол беспокоили и внутренние враги, прежде всего знатнейшие дворянские кланы Орсини и Колонна, и другие недовольные непотизмом А. (в его правление только кардиналами стали пять Борджа), его чрезмерными тратами и разнузданностью нравов. Среди этих недовольных выделялся доминиканец Джироламо Савонарола, фактический правитель Флорентийской республики после падения Медичи (1494). А. то запрещал Савонароле читать проповеди и вызывал на суд в Рим, то обещал ему кардинальскую шапку; в конце концов, он отлучил упрямого монаха от церкви и тем развязал руки его врагам. 13.05.1497 противники Савонаролы во Флоренции сожгли его на костре как еретика. Тяжелым ударом для папы стала гибель 14.06.1497 любимого сына Пьетро Луиджи, герцога де Гандиа; А., увидев в ней перст Божий, взялся за подготовку реформы, значительно умеряющей притязания церковных иерархов на владение территориями и имуществом, принадлежащим светским феодалам. Однако этим планам помешали насущные политические заботы, в частности, собирание церковных земель в единое княжество во главе с сыном Чезаре, под влиянием которого прошли последние годы жизни понтифика. Лавирование является наиболее яркой чертой внешней политики А., по поводу которой Макиавелли сказал, что папа «всю жизнь только и обманывал других, и всегда успешно». Начав снова заигрывать с арагонцами, А. планирует союз Чезаре с дочерью короля Неаполя Федерико, Карлоттой, и выдает Лукрецию, брак которой со Сфорца был расторгнут, за Альфонсо, герцога Бишелье, побочного сына предыдущего короля Альфонса II. Почти одновременно начинается очередное сближение с Францией: новый король, Людовик XII, нуждается в разрешении папы на развод с Жанной Валуа, чтобы жениться на вдове своего предшественника, Анне Бретонской (брак был заключен 13.09.1498). В качестве посла Рима во Францию едет Чезаре, получивший от короля титул герцога Валентинуа (Валанса), руку его родственницы Шарлотты д’Альбре и обещание содействия в покорении Романьи. Чезаре начал при поддержке французов наступление на папские владения, фактически поделенные между мелкими синьорами Романьи и Марки; его продвижению помогает новый династический брак Лукреции с Альфонсо д’Эсте, наследником герцога Феррарского (30.12.1500; ее второй муж был убит в августе этого года по приказу Чезаре). Сын папы овладевает городами Романьи, Пезаро, Урбино, Камерино, расправляется с мелкими тиранами-заговорщиками в Сенигалье и с местными феодалами в Риме. Для создания собственного государства требовалось много денег, которые Борджа получали с помощью продажи должностей, кардинальских званий, вымогательств и даже убийств, в том числе членов кардинальской Коллегии; имущество убитых конфисковывали. Притчей во языцех стали отравления Борджа, в Риме даже ходила поговорка: «Кто обедает у папы — покойник». Точно доказана причастность понтифика к одному отравлению; Чезаре предпочитал яду жестокие расправы со своими врагами в целях устрашения. Смерть А. 18.08.1503, положившая конец далеко идущим намерениям отца и сына Борджа, также приписывается яду: якобы он и Чезаре хотели отравить кардинала Утрехтского (будущего папу Адриана VI), но по ошибке приняли яд сами. Данная версия считается легендарной, на деле А. и его сын пострадали от малярийной лихорадки, часто бушевавшей в Риме. Церковная деятельность А. была вполне ортодоксальной и носила преимущественно административный характер: как и другие папы, он безуспешно пытался организовать крестовый поход, устроил очередной пышный юбилей в Риме в 1500, впервые ввел церковную цензуру в Германии, где выходило много антиримских книг, хотя в целом понтифик отличался скорее терпимостью. При нем стали продавать индульгенции на освобождение душ, находящихся в Чистилище. В начале своего правления, 4.05.1493, по просьбе короля Фердинанда Арагонского, А. издал буллу, разграничивающую сферы колониальных притязаний Испании и Португалии, и легшую в основу Тордесильясского трактата 1494. При дворе А. работали известные гуманисты Помопонио Лето и Иоанн Ласкарис, а также выдающиеся художники и скульпторы — Антонио да Сангалло и Пинтуриккьо, расписавший апартаменты папы в замке Св. Ангела и в Ватикане. Фигура А. была одной из самых колоритных в истории папства, но в историографической и литературной традиции за ним закрепилась исключительно мрачная слава. Надо сказать, что поведение папы определялось в первую очередь противоречивостью его положения как главы церкви и одновременно светского государя в раздробленной ренессансной Италии. Это противоречие могло быть снято только столетия спустя, когда католическая церковь, пройдя через горнило Реформации и других испытаний, отказалась от своих светских притязаний.

Автор статьи: М. А. Юсим.