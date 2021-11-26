РИКСРОД (RIKSRADET)

Риксрод – государственный совет при скандинавских королях периода Средневековья и Нового времени.

В Швеции риксрод как постоянно действующий институт сложился к концу XIII века. В него входили наиболее влиятельные духовные и светские феодалы, постепенно должность члена совета также стала наследственной. До начала XVI века влияние и круг обязанностей риксрода возрастали, но в раннее Новое время его авторитет начал спадать. При Густаве II Адольфе риксрод замещал короля в его отсутствие. После гибели Карла XII, в период «эры свобод» были безуспешные попытки усилить влияние риксрода. В 1789 году риксрод был упразднен по «Акту о единении и безопасности».

В Дании первые упоминания о королевских советниках относятся к концу XIII века, постоянным органом риксрод стал в начале XIV века. К XV веку он стал общесословным парламентом, созываемым по воле короля. Влияние риксрода в этот период настолько возросло, что в 1539 году он низложил короля Эрика Померанского. Согласно королевской капитуляции, монарх не имел права решать важные дела без согласия большей части риксрода. В 1660 году Фредерик III совершил переворот и установил абсолютную монархию, риксрод был упразднен, его заменил Тайный совет.

Норвежский риксрод возник в начале XIV века. Со временем его влияние увеличивалось, особенно в вопросах престолонаследия. В 1450 году Кристиан Датский был коронован, по решению риксрода, в качестве избранного монарха. В двухлетний период междуцарствия после его смерти Норвегией управлял риксрод, что стало кульминацией его могущества. В начале XVI века влияние совета упало, после победы Кристиана III в борьбе за престол в 1536 году рискрод был упразднен.

Автор статьи: Перепечкин К. В.