Лето в средневековье Было лето для средневековых людей таким же, как для нас? Любили ли они плавать, загорать и развлекаться на природе? Чем отличалось лето крестьянина, горожанина и аристократа? Попробуем разобраться.

«Лето - жаркое и сухое время года» , - описал Варфоломей Английский ( Bartholomaeus Anglicus ) в своей энциклопедии середины XIII века «О свойствах вещей». Лето, как он сообщает, длится три месяца: оно начинается в знаке Рака 17 июня и заканчивается в конце знака Девы 18 сентября. За пятьсот лет до того, как Варфоломей написал свою энциклопедию, епископ Исидор Севильский в «Этимологиях» объяснил, что в латинском языке Лето (aestas) получило свое название от «тепла» (aestus) и «сгоревшего» (ustus), объясняя это свойствами сезона - жарой и сухостью.

В средневековом сельском мире лето было сезоном сбора урожая, порой, когда каждый день несет новый и тяжкий труд. Также приносило оно и другие проблемы: волны жары, солнечные удары, засуха и пожары были характерными чертами сезона.

Сохраняя прохладу

Варфоломей Английский объяснил, что, поскольку солнце находится на пике своего положения в течение лета, оно светит прямо на головы людей, вызывая избыток желтой желчи - сухого и горячего "гумора", часто связанного со вспышками гнева. Лето согревает тело, сушит его через пот и ослабляет, добавил Варфоломей, вызывая лихорадку и другие «жаркие и сухие болезни». В медицинские трактаты включены фармакологические рецепты, предназначенные для облегчения и уменьшения солнечных ожогов. В англо-саксонском медицинском сборнике X века, известном как «Книга пиявок», рекомендуется «варить в масле нежные веточки плюща [и] мазать ими тело» .

Знатные дамы стремились сохранить свою кожу как можно более светлой и это стремление отразилось в медицинских трактатах, особенно в тех, что касаются женской косметики. Рецепты защиты кожи от солнца известны, например, по De Ornatu Mulierum XI века содержал описание бальзама на основе камфоры, защищающего кожу от солнца.

А например на августовской странице «Роскошного часослова герцога Беррийского» изображена сцена плавания. Плавающие мужчины, возможно, были крестьянами, которые решили охладиться после работы в поле. Также на странице можно наблюдать шляпы с широкими полями и объемные платки, закрывающие лица и плечи дам, едущих верхом.

При всей любви средневековых людей к купаниям и водным процедурам, плавание не было широко распространенным навыком. Об этом говорит изданный в Париже в конце XIV века указ, который подчеркивает опасность купания в Сене:

"Поскольку в эти жаркие дни многие люди желают для своего удовольствия искупаться в Сене, возникло множество проблем, потому что многие из купальщиков утонули в реке, и вести эти крайне печальны. Чтобы вразумить молодых и иных людей, которые ходят купаться на реку, мы запрещаем всем купаться в реке обнаженными, иначе их посадят в тюрьму."

Такая мера предосторожности напоминает нам не только об опасности утонуть, и о том, что власти Парижа старались привить жителям хоть немного скромности даже в жаркие дни, суля наказанием за наготу.

Лето для крестьянина

Жан де Бри, автор XIV века, в своем труде Le Bon Berger (1379) рекомендовал пастухам, начиная с июня, вставать рано, когда воздух еще прохладен, чтобы вывести животных на пастбища. А дойдя до места пастуху следовало убедиться, что его стадо найдет себе достаточную тень. В июле пастухи обычно уводили стада повыше, если местность была гористой или холмистой, и следили за тем, чтобы животные не перегревались. В августе же рекомендовалось держать овец стойлах там, где еще не была убрана пшеница и другие зерновые, иначе они могут испортить урожай! В сентябре стадо можно было выпускать на убранные поля для кормления сеном.

Сбор урожая обычно начинался в июне, когда крестьяне косили сено, чтобы заготовить корм для овец, лошадей и крупного рогатого скота. В июле работы перемещались на поля пшеницы. Сбор пшеницы является частым мотивом в иллюстрациях к часословам и календарям: освещенные золотым светом, отражающим цвет спелой пшеницы, иллюстрации показывают, что крестьяне усердно трудятся, собирая колосья.

Чума, засуха, пожар

С середины четырнадцатого до семнадцатого века смертность от чумы и других крупных эпидемий в Европе достигала пика в период с июня по сентябрь. Эта тенденция была подмечена еще средневековыми врачами, которые пришли к выводу, что летом воздух был «испорчен и заражен», потенциально неся «миазмы», которые, как считалось, вызывали вспышки чумы.

Летняя жара и засуха конечно же сказывались на пожарной обстановке. В разгар летней жары, согласно королевскому указу, жители Парижа должны были держать рядом с дверью горшок с водой на случай возникновения пожара.

Лесные пожары были постоянной проблемой для общины Тортоса на северо-востоке Испании. Между 1370 и 1462 годами городские власти записали в свои бухгалтерские книги расходы, связанные с их усилиями по тушению этих пожаров. Две трети этих пожаров (67,4%) происходили в период с июля по сентябрь, в разгар засушливого и жаркого сезона. В 20% случаев точно установлено, что пожары начинались человеческого фактора, часто из-за пастухов, разжигавших костры. В Тортосе летом категорически запрещалось разводить костер в лесу - прямо как и в наше время.

Было ли средневековое лето похожим на наше?

Во многом - да. Людям нравилось плавать в прохладных ручьях и реках, они искали тень и способы защитить себя от жары.

Для средневековых крестьян лето было очень напряженным сезоном, от которого иногда зависело выживание их урожая, а значит, и их самих - в этом, пожалуй, мы все-таки смогли вырваться из мрачного цикла зависимости и кажется, проблема голода с каждым годом актуальна все меньше.