АРАГОНСКАЯ ДИНАСТИЯ

Династия в Италии, к которой принято относить ряд правителей некоторых ее территорий с конца XIV по начало XVI веков.

Начало династии было положено королем Арагона Педро III (король Сицилии в 1282–1285), который был приглашен на Сицилийский трон местными баронами, восставшими против Карла I Анжуйского ( Сицилийская вечерня ). Правами на трон он обладал благодаря женитьбе на Констанце, дочери последнего короля Сицилии и Неаполя из династии Штауфенов Манфреда, погибшего в борьбе с французами. Неаполитанское королевство осталось за анжуйцами, которые с этого времени претендовали на титул королей Обеих Сицилий. С 1296 сын Педро и Констанции Федерико III стал править Сицилией самостоятельно, вопреки воле своего брата, короля Арагона. Его потомки пользовались независимостью, а в начале XV в. вновь объединили корону Сицилии с Арагонской, а в 1412 обе короны перешли к новой династии Трастáмара, до этого правившей в Кастилии и сменившей Барселонскую в Арагоне. При втором арагонском короле этой династии Альфонсе I​ (V Сицилийском, прозванным Великодушным ), многолетняя борьба с анжуйскими королями увенчалась успехом, и он стал также правителем Неаполя (1441–1458). После его смерти арагонскую и сицилийскую корону унаследовал его брат Хуан I, а корону Неаполя Сицилий — узаконенный бастард Альфонса VI Фердинанд I (итал. Ферранте, 1458–1494). Последние короли А. д. лишились власти в ходе начавшихся Итальянских войн , формальным предлогом для которых послужили старые притязания французских королей на Неаполь. После Ферранте недолго правил его сын Альфонс II (1494–1495), затем сын последнего Фердинанд II (Феррандино, 1495–1496) и, наконец, сын Фердинанда I Федерико IV (1496–1501, ум. в 1504), у которого владения отобрал его двоюродный брат, Фердинанд II Арагонский (Католик). С этого времени и до начала XVIII в. Южн. Италия находилась под властью испанских монархов.

Автор статьи: Юсим М.А.

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