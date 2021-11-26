ЙЕЗДИГЕРД II

Йездигерд II (в новоперс. источниках носит прозвание Сипахдост — «войсколюбивый») (ум. 457) — шаханшах Ирана (438—457), из династии Сасанидов, сын Бахрама V, внук Йездигерда I .

Начал царствование с походов в Центральную Азию против хионитов и кидаритов, но вынужден был временно отвести войска, в том числе для того, чтобы удержать под контролем Армению древнюю и оборонять границу с Византией, периодически переходя против нее в наступление. Совершил в 446—447 поход на север от р. Атрек (ныне территория Туркменистана) и, начиная с 450, построил в Горгане и Хорасане пограничную систему укреплений и валов, впоследствии известную как Абаршахр, с укрепленной шаханшахской ставкой. В середине 440-х в союзе с зороастрийским жречеством развернул жестокие преследования против иудеев Месопотамии и христиан, которых, в частности, изгнал из войска. В начале 450-х политика Й. II по насаждению на Кавказе (включая Картли и Кавказскую Албанию ) зороастризма , наиболее ревностным проводником которой был его верховный распорядитель (вузург-фрамадар) Михр-Нарсе, столкнулась с решительным сопротивлением большинства высшей армянской знати ( нахараров ) и священства, вылившимся в восстание под руководством Вардана Мамиконяна.