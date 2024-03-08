ТРАЙЛОК

Трайлóк (тронное имя — Пхра Боромматрайлокканаттяо) (1431, Аютия — 1488, Пхитсанулок) — король тайского государства Аютия (с 1448) из династии Супханбури, реформатор. Сын короля Бороммарачатхирата II и сукхотхайской принцессы. При отце под именем Пхра Рамесуан управлял городом Пхитсанулок, важным центром Сукхотхая. В зарубежной историографии известен как Трайлок (Три мира). Т. вошел в историю Аютии как великий реформатор и как выдающийся религиозный деятель. Реформы Т. проводились под большим влиянием кхмерской политической и духовной культуры, чему способствовал захват его отцом в 1431 Ангкора. С помощью кхмерских брахманов Т. создал централизованную систему управления, упорядочил административную и территориальную структуру, законодательно закрепил иерархическую социальную систему сакдина (дословно «священный-земля»), согласно которой положение человека в обществе определялось размером земельного участка, который мог находиться в его пользовании или управлении (от 25 до 100 тыс. рай). На основе кхмерской модели власти девараджа укрепил королевскую власть, придал ей сакральный характер. При нем был создан особый язык — ратчасап (королевский язык). Т. был ревностным буддистом и знатоком драхмы. Ему приписывают авторство (или редактирование) поэтического произведения «Махачат кхамлуанг» («Королевское слово о Великой жизни») о последнем перевоплощении Будды перед нирваной. При Т. Сукхотай окончательно вошел в состав государства Аютия. В 1463 Т. перенес столицу в Пхитсанулок, где и умер.

Лит. : Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982; Charnvit Kasetsiri . Ayutthaya: History and Politics Bangkok, 1999 (на тайск. яз.). И. Н. Липилина .