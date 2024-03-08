СУРЬЯВАРМАН II

Сурьявармáн II — один из величайших правителей (1113–1150) Ангкорской империи периода ее расцвета. Принадлежал к династии Махидхарапуры, узурпировал трон у своего двоюродного деда Дхараниндравармана I. Вступление в 1113 на престол С. II сопровождалось крупными подношениями храмам Преах Вихеа и Ват Пху, расположенным в северных районах империи, откуда он сам был родом. Официально короновался в 1119, церемонией руководил брахман Дивакарапандит, одновременно занимавший должность гуру и главного советника правителя.

Осуществил объединение империи, полностью подчинив столичные районы. Сохранил Яшодхарапуру в качестве столицы, в которой в конце его правления проживало от 750 тыс. до 1 млн человек.

Возобновил отношения с Китаем. В 1116 и 1120 направил посольства ко двору сунского императора. В 1128 получил титул «великого вассала сунского императора». Вел завоевательные вой­ны против Чампы и Дайвьета . В 1128 совместно с чамами снарядил армию численностью 20 тыс. человек против Дайвьета, захватил часть провинции Винь, но в решающем сражении потерпел поражение. В 1129 послал в Дайвьет флот из 700 судов, однако и эта попытка вторжения была неудачной, как и еще одна совместная кхмерско-чамская военная экспедиция против Дайвьета в 1132. В 1136 чамы, неожиданно заключившие союз с Дайвьетом, нанесли сокрушительное поражение вой­скам С. II, который потом 8 лет вынашивал планы мести изменившему ему союзнику. В 1144–1145 вой­ска С. II перешли границы Чампы, захватили и разграбли ее столицу — Виджайю. Посадив на чамский трон своего деверя — чама Харидеву, С. II до 1147 контролировал часть ее территории, но в 1149 чамы отвоевали свои земли. В 1150 была предпринята еще одна неудачная попытка военной кампании против Дайвьета.

С. II проводил политику религиозной терпимости, сам исповедовал вишнуизм. В качестве общеимперской религии сохранил культ дева-раджи, активная пропаганда которого велась путем широкомасштабного религиозного строительства. Построил храм Ангкор Ват , воплотивший все достижения кхмеров в области архитектуры. Ангкор Ват выполнял функции храма «дева-раджи», однако был посвящен богу Вишну, золотая статуя которого, восседавшего на гаруде, располагалась в центральном святилище храма. Предположительно Ангкор Ват стал усыпальницей С. II. Последняя кхмерская надпись о С. II относится к 1145, но вьетнамские и чамские источники упоминают, что он прожил до 1150. Посмертное имя — Парамавишнулока.

Лит .: Седов Л. Д. Ангкорская империя. М., 1967; Сoedes G. The Indiani­zed States of Southeast Asia. Honolulu, 1996; Coe M. D. Angkor and the Khmer Civilization. London, 2003; So K. T. The Khmer Kings and the History of Cambodia. Bangkok, 2017. Н. Н. Бектимирова.