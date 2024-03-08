СИНГАСАРИ

Сингасáри ( индонез. Singasari) — государство XIII в. с центром в восточной части о-ва Ява. Столица — Кутараджа (Сингасари). Образовалось в 1222 в результате победы княжества Тумапель над государством Кедири . Основателем и родоначальником правящих династий С. и Маджапахита (XIII–XIV вв.) считается Раджаса (Кен Ангрок). Укрепление и усиление позиций С. на Яве произошло при махарадже Вишнувардхане (1250–1268). При его сыне и наследнике махарадже Кертанагаре (1268–1292) С. стремилось объединить под своей эгидой большую часть Нусантары (Зап. Яву, о-ва Мадура, Бали, Вост. Суматру, побережье Калимантана и Малаккский п-ов). Противостояло притязаниям на Яву монгольских правителей Китая. Во 2-й половине XIII–XIV в. оформилась централизованная система власти во главе с обожествленным монархом. В 1292 восставший наместник Кедири Джаякатванг узурпировал власть, что положило конец существованию С. После восстановления власти династии Раджасы в Маджапахите сингасарский курс на централизацию управления и создание в Нусантаре объединения имперского типа был продолжен.

Лит .: Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия в XII–XVI вв. М., 1982; Munoz P. M. Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore, 2006; Погадаев В. А. Правитель яванского государства Сингасари Раджаса (1182–1227) // Вопросы истории. 2017. № 6. С. 154–157. В. А. Погадаев .