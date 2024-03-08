СЕЛЬДЖУКИДЫ

Сельджуки́ды — тюркская династия, правившая в Зап. Азии в середине XI — начале XIV в. Эпоним — Сельджук, сын Дукака (умер в начале XI в.), вождь племени кынык, — привлек на свою сторону часть конфедерации огузов и, вступив в конфликт с ее главой, перекочевал вверх по течению Сырдарьи, к Дженду, где около 955, вместе с приверженцами, обратился в ислам , а около 985 перебрался к Нуратинским горам. Его сыновья, Муса, Микаил и Исраил, участвовали в противоборстве Саманидов , Караханидов и Махмуда Газневи , так что исламизированные огузы (туркоманы) в 1030-е расселились в пограничье государства Газневидов на условиях зависимости от него. Внуки Сельджука, Тогрул-бек и Чагры-бек, с 1038 приняли титулы султана (престол в Рее) и царя царей (престол в Мерве ), соответственно, и возглавили огузов-туркоманов в завоевании Хорасана (к 1044), Хорезма (1043) и Ирака Персидского (1042–1051), Иранского Азербайджана (1054), Ширвана и Курдистана (середина — конец 1050-х), Месопотамии (в 1055 заняли Багдад ). Халиф аль-Каим признал Тогрула «царем Востока и Запада», но ввиду его бездетности родоначальником главных ветвей дома С. стал Чагры (через своих сыновей — старшего Кавурда и младшего Алп-Арслана Мухаммада ). Наибольшего могущества держава достигла при Малик-шахе , после смерти которого начались открытые междоусобия. Трон последовательно переходил к его сыновьям Махмуду (1092–1094), Беркьяруку (1094–1104), Малик-шаху II (1104–1105) и Мухаммаду (1105–1118).

С прекращением внешнеполитической экспансии и притока добычи усилились центробежные устремления кочевой знати туркоманов и других тюркских племен, нередко уклонявшейся от несения службы и поднимавшей мятежи. Это побудило султанов искать для себя опору в чиновной бюрократии иранцев (во главе с вазирами ), заинтересованной в существовании сильного госаппарата, которая столкнулась с сопротивлением огузской верхушки и в конце концов потерпела поражение (яркий пример — судьба Низам-аль-Мулька ).

Уделы, где правили различные ветви царствующей династии, лишь номинально подчинялись «Великим С.». Так, в Кермане Кавурду преемственно наследовали его сыновья — Керман-шах (1073), Хусайн (1073–1074), Султан-шах (1074–1085) и Туран-шах I (1085–1097), затем внуки — Иран-шах (1097–1101) и Арслан-шах I (1101–1141), наконец, пра­внук — Мухаммад-шах I (1141–1156), от которого по прямой линии султанат переходил к его потомкам — сыну Тогрул-шаху (1156–1167), внукам Бахрам-шаху (1167–1168), Арслан-шаху II (1168) и Туран-шаху II (1168–1174). В Вост. Средиземноморье обосновался сын Алп-Арслана, Тутуш (1078–1095), чьи сыновья Дукак (в Дамаске ) и Ридван (в Алеппо ) поделили его владения, но, как результат 1-го крестового похода, потеряли свои позиции в Палестине , а затем сирийское и малоазиатское побережья. Со смертью Дукака в 1104 Южн. Сирией завладели Буриды . Ридвану наследовали Алп-Арслан аль-Ахрас (1113–1114) и Султан-шах (1114–1123), после которых Сев. Сирия отошла к другим огузо-туркоманским вождям, а в конечном счете — к Зангидам .

В 1118 державу С. к востоку от Леванта поделили сын Мухаммада — Махмуд (до 1131), которому достались Ирак Арабский и Ирак Персидский с Азербайджаном (престол в Хамадане), и младший сын Малик-шаха — Санджар, который завладел хорасанскими землями, Систаном и Газни (престол в Мерве). Тогда же, в начале XII в., вышли из подчинения С. Грузия и ширваншахи. «Иракские С.» — сыновья и братья Махмуда, Давуд (1131–1132), Тогрул II (1132–1133), Масуд (1133–1152), Малик-шах (1152–1153), Мухаммад (1153–1159) и Сулайман-шах (1159–1161) — с переменным успехом противостояли возрождению влияния Аббасидов халифата в Ираке.

Последний из «Великих С.», Санджар тщетно боролся с крупными окраинными владетелями в Хорезме (где шахом провозгласил себя Атсыз ибн Мухаммад ) и Мавераннахре , в итоге потеряв все области к востоку и северу от Амударьи. В 1153 огузы, кочевавшие близ Балха , восстали, разгромили и пленили его, а затем разграбили Мерв, Нишапур , Тус, Нису, Фераве и др. В 1156 Санджар бежал из плена и вновь собрал вой­ско, но в 1157 умер. «Керманских С.», Мухаммад-шаха II (1174–1187) и Мубарака (1187), также свергли балхские огузы. «Султанат Обоих Ираков» при Арслане (1161–1177) подпал господству Ильдегизидов , в соперничестве с которыми почти всем сельджукидским наследием овладели хорезмшахи: в 1194 внук Атсыза, Текеш, покончил с ним, разбив и убив Тогрула III (1177–1194).

Дольше всех продержалась боковая ветвь С. в Румском султанате.

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