ОТРАР
ОТРАР (Отрар-Тобе) - городище IV-XVIII веков в Отрарском (Отырарском) районе Южно-Казахстанской области (Казахстан).
Отождествляется с городом Фараб, упоминаемым в средневековых арабских и персидских письменных источниках, впервые у Табари (по-видимому, как область), в связи с арабским завоеванием Средней Азии. Важны также описания в русских источниках с начала XVIII века, в том числе связанных с составлением карт Средней Азии. Археологические обследования с конца XIX века. В 1904 году членами Туркестанского кружка любителей археологии А.К. Кларе и А.А. Черкасовым проведены первые раскопки и снят топографический план. Позднее изучались в основном памятники отрарского ирригационного района (по берегам Сырдарьи), система древней ирригации близ Отрара. Систематические раскопки в Отраре и его окрестностях - Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедиции (организована в 1969-1970 годах), наиболее масштабные в 1970-1980-е годы под общим руководством К.А. Акишева, К.М. Байпакова, на городище - Л.Б. Ерзаковича; с небольшими перерывами продолжаются по настоящее время. На городище выделяется 14 горизонтов.
Городище расположено на 5-угольном бугре площадью 20 га, высотой до 18 м, окружено крепостной стеной (лучше всего сохранилась на северо-восточной и восточной стороне) с башнями, 3 воротами. Выявлена регулярная планировка с 2 перпендикулярными главными улицами. Для 2-й половины XVI - 1-й половины XVIII веков исследовалось 20 кварталов, более 1000 жилых, хозяйственных, производственных построек, что позволило вычислить количество жителей Отрара в XVII веке - не менее 5500 человек. Основой застройки был прямоугольный квартал (площадью до 1500 м2), состоящий из небольших домовладений с входами из внутриквартального переулка, глухими стенами, образующими внешние стороны квартала. В кварталах находились загоны для скота, есть гончарные горны, следы кузнечного, бронзолитейного, ювелирного производства. Выделены постройки зажиточных горожан, людей среднего достатка, бедняков. Не менее трети жителей Отрара были ремесленниками (один из кварталов можно отнести к специализированным гончарным), почти треть - торговцами, в основном зерном. Более ранние периоды жизни Отрара изучены в меньших объёмах. Раскопаны остатки бани (хаммама) XI-XII веков, с центральным залом, помещениями для массажа, отдыха, раздевалками, молельней. На шахристане исследовано 4 домовладения XI-XIII веков, в том числе довольно крупное, разделённое внутренним коридором, с жилыми помещениями, кладовками, ванными комнатами. При строительстве использовался и обожжённый кирпич. Зафиксирован упадок городской жизни в XIII веке, что, очевидно, связано с монголо-татарским нашествием. Стратиграфическим раскопом в центре Отрара зафиксирован слой IV-VI веков, но характер раннего поселения в Отраре остаётся неясным. Пока можно говорить о существовании здесь города с IX-X веков.
Получена представительная коллекция керамики (в том числе расписной, резной, глазурованной; много целых форм), ювелирных изделий, орудий и другого. Большое число монет позволяет предложить детальную историческую и археологическую хронологию. Отрар - один из наиболее изученных археологических памятников на территории Южного Казахстана, эталонный памятник городского типа развитого и позднего Средневековья для всего Среднего Востока.