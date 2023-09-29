Нго Куе́н

Нго Куе́н ( вьет. Ngô Quyên) (898, провинция Тханьхоа — 944) — основатель династии Нго, правившей во Вьетнаме в 939–967. Сын Нго Мана, губернатора одной из областей, зять Зыонг Динь Нге, который управлял страной в 931–937. Когда его тесть был свергнут и убит одним из своих военачальников Киеу Конг Тиеном, Н. К. собрал вой­ска и окружил его в столице. Мятежник обратился за помощью к государству Южная Хань со столицей в Гуанчжоу, но погиб, не дождавшись ее. Правитель Южной Хань Лю Янь решил воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы присоединить к своим владениям земли Вьетнама, и направил туда большую армию во главе со своим сыном Лю Хунцао. В 938, тщательно подготовившись и забив колья в устье р. Батьданг, Н. К. вступил в сражение с наступающим флотом противника, заманил его корабли на скрытые под водой колья и полностью разгромил. В результате он стал полновластным правителем страны, но ограничился принятием лишь титула выонг ( кит. ван), не претендуя на императорские регалии. О жизни и деятельности Н. К. известно мало, но он весьма почитаем во Вьетнаме как первый полководец, которому удалось отразить одно из многочисленных китайских нашествий, а битва на р. Батьданг традиционно считается окончанием тысячелетнего периода «Северной зависимости», хотя реальную независимость страна обрела ранее, еще в 905, так как Китай не смог поддерживать здесь систему своего управления.

Лит. : Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы). Т. 2 / Пер. К. Ю. Леонова, А. В. Никитина и А. Л. Федорина. М., 2010. А. Л. Федорин.