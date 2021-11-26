МАТАРАМ РАННИЙ
МАТАРАМ РАННИЙ - царство на острове Ява в VIII-XI веках.
Первое письменное упоминание о Матараме Раннем в центральных районах Явы датируется 732 годом и оставлено, по-видимому, основателем государства и его первым правителем Санджайей.
Точное число династий Матарама Раннего не установлено. По некоторым данным, за линией шиваита Санджайи следовала буддийская династия Шайлендра, которая упоминается в надписях Явы за 778-824 годы. На этот период приходится время расцвета храмового строительства, возведение буддийского святилища Боробудур. Основу хозяйства Матарама Раннего составляло ирригационное рисоводство. Во второй половине IX века при Локапале к Матараму Раннему началось присоединение областей Восточной Явы. Около 873 года Локапала принял титул махараджи. При нём впервые появляется название «Матарам», началось строительство индуистского храмового комплекса Лара Джонгранг («Стройная дева», смотрите в статье Прамбанан).
Правитель Балитунг (898-910 годы) в начале X века завершил объединение земель Центральной и Восточной Явы, ввёл культ предков-покровителей династии. Царь Дакша (910-919 годы) принял новое летосчисление. Синдок, основатель новой шиваитской династии Ишана, перенёс столицу Матарама Раннего в долину реки Брантас на востоке Явы. При нём активно развивалась морская торговля (преимущественно с островом Бали и Молуккскими островами), были кодифицированы законы, переводились древнеиндийские тексты (в т. ч. «Рамаяна»). В этот период Матарам Ранний поддерживал отношения с Шривиджайей, китайскими империями Тан и Сун, южно-индийскими царствами, Ангкорской империей, Чампой. В начаде XI века Матарам Ранний потерпел поражение в войне с Шривиджайей за господство в регионе. Последний правитель Матарама Раннего Аирлангга перед смертью в 1049 году (по другим данным, 1052 год) разделил царство между сыновьями на два государства - Панджалу (впоследствии Кедири) и Джанггалу (Сингхасари).