МАСУД САД САЛЬМАН

МАСУД САД САЛЬМАН - персидский поэт, один из первых представителей индийской литературы на фарси.

Ро­дил­ся в се­мье вы­ход­цев из Ха­ма­да­на (Ира­на). Был при­двор­ным по­этом газ­не­вид­ско­го прин­ца-на­ме­ст­ни­ка в Северной Ин­дии Мах­му­да Газ­не­ви ; по­пал в не­ми­лость, про­вёл в за­то­че­нии около 18 лет. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния (около 1106 года) слу­жил хра­ни­те­лем библиотеки Газ­не­ви­дов.

Во­шёл в ис­то­рию персидской ли­те­ра­ту­ры как ос­но­во­по­лож­ник осо­бо­го ти­па па­не­ги­рические ка­сы­ды - хаб­сий­ат («тю­рем­ные эле­гии»). Со­че­та­ние в од­ном сти­хо­тво­ре­нии па­не­ги­рических мо­ти­вов и тю­рем­ных жа­лоб, вклю­чав­ших раз­мыш­ле­ния о пре­врат­но­стях судь­бы и не­спра­вед­ли­во­сти ми­ра, об­ра­ща­ло его в скры­тое по­уче­ние ли­бо про­ше­ние о по­ми­ло­ва­нии. Масуд Сад Сальман пе­ре­ос­мыс­лил тра­ди­ци­он­ные для ка­сы­ды пей­заж­ные и лю­бов­ные за­чи­ны, ко­то­рые ста­ли ме­та­фо­рическим от­ра­же­ни­ем со­стоя­ния стра­даю­ще­го ге­роя. Ка­сы­ды Масуда Сад Сальмана изо­би­лу­ют слож­ны­ми ри­то­рическими фи­гу­ра­ми и эти­кет­ной при­двор­ной лек­си­кой. Соз­да­вал так­же чис­то па­не­ги­рические ка­сы­ды , от­ли­чав­шие­ся вир­ту­оз­но­стью по­этической тех­ни­ки. Со­ста­вил пер­вую ан­то­ло­гическую вы­бор­ку из эпичной по­эмы «Шах­на­ме» Фир­до­уси - «Из­бран­ное из "Шах­на­ме"» («Их­тий­а­рат-и "Шах­на­ма"»). Твор­че­ст­во ока­за­ло влия­ние на по­этов XII века Ха­ка­ни и Фа­ла­ки, су­фий­скую по­эзию.

Сочинения:

Ди­ван. Те­ге­ран, 1996 (на фар­си).