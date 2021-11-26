МАСНАВИ

МАСНАВИ - одна из основных жанровых форм традиционной персидской поэзии .

Пред­став­ля­ет со­бой эпическую или ди­дак­тическую по­эму зна­чительного объ­ё­ма, ка­ж­дый бейт ко­то­рой име­ет са­мо­сто­ятельную риф­му (аа bb cc и т. д.). Маснави соз­да­ва­лись с ис­поль­зо­ва­ни­ем как соб­ст­вен­но иранских сю­же­тов (ле­ген­дар­ных и ис­то­ри­че­ских), так и сю­же­тов эл­ли­ни­стического и арабского про­ис­хо­ж­де­ния. Из ран­них об­раз­цов маснави со­хра­нил­ся фраг­мент книги «Ка­ли­ла и Дим­на» в сти­хотворной об­ра­бот­ке Ру­да­ки (X век).

В Ира­не наи­бо­лее по­чи­тае­мым про­изведением в фор­ме маснави счи­та­ет­ся национальная эпо­пея «Шах­на­ме» Фир­до­уси (конец X - начало XI века). В XI веке об­раз­ца­ми маснави ста­ли лю­бов­ные по­эмы: «Вис и Ра­мин» Гур­га­ни, «Вар­ка и Гул­шах» Ай­у­ки, «Ва­мик и Аз­ра» Ун­су­ри. К фор­ме маснави об­ра­ща­лись Ни­за­ми Гянд­же­ви, су­фий­ские по­эты XII-XIII веков: Са­наи («Сад ис­тин»), Ат­тар («Бе­се­да птиц»), Джа­лал ад-Дин Ру­ми («Ду­хов­ное мас­на­ви»). В XIV-XVI веках маснави по­лу­чи­ла раз­ви­тие в тюр­коя­зыч­ных и ара­боя­зыч­ных ли­те­ра­ту­рах Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка, обо­га­тив­ших маснави ме­ст­ны­ми сю­же­та­ми.

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