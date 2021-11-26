МАКРИЗИ

Макризи (Таки ад-Дин Абу-ль-Аббас Ахмад ибн Али аль-Макризи) (ок. 1364, Каир — 01 или 02.1442, Каир) — арабский историк и географ. Родился в семье выходцев из Макриза — пригорода Баальбека (ныне территория Ливана). Получил богословское образование в Каире, стал законоведом (факих) ханафитского (впоследствии — шафиитского) мазхаба . Занимал должности кади (судьи), мухтасиба (смотрителя рынков) и мударриса (преподавателя медресе ). В 1385 совершил хаджж . С 1399 — мухтасиб столицы и Дельты Нила, затем проповедник в мечети Амра ибн аль-Аса, имам мечети Хакима, преподаватель хадисоведения. В 1408—1418 — мударрис и смотритель вакфа Каланисийя в Дамаске. По возвращении на родину занимался научной деятельностью. В 1430—1435 совершил вторичный хаджж вместе с семьей и длительное время прожил в Аравии. Самый крупный труд — «Пути к познанию держав царей» (ас-Сулук ли-ма‘рифат дувал ал-мулук»), доведенная до 1440 хроника Айюбидов и Мамлюков, задуманная как вторая часть общего сочинения по истории Египта, от первой части которого сохранились лишь разделы, посвященные Фатимидам. Историко-топографическое описание «Увещания и назидание в поминании кварталов и памятников» (ал-Мава‘из ва-л-и‘тибар фи зикр ал-хитат ва-л-асар) — масштабный свод самых разнообразных сведений, в том числе биографического (жизнеописания эмиров мамлюков) и доксографического (происхождение мусульманских сект, в частности друзов , праздники и культовые здания Коптской церкви ) характера, о Нильской долине, начиная с фатимидской эпохи, содержит множество отрывков из сочинений предшественников, в том числе несохранившихся. Благодаря ему, исследователям доступна обширная информация по локальной истории Египта, в особенности Каира (обзор городских районов, достопримечательностей, улиц и строений).М. составил также биографический словарь, построенный по алфавитному принципу (ал-Мукаффа; из запланированных автором 80 томов написаны были 16, по преимуществу неопубликованные), описание

М. составил также биографический словарь, построенный по алфавитному принципу (ал-Мукаффа; из запланированных автором 80 томов написаны были 16, по преимуществу неопубликованные), описание Хадрамаута , трактаты о мерах и весах в исламе, о денежном обращении, о племенах арабов, переселившихся в египетские земли, об истоках противостояния между Омейядами и Хашимитами, о походе ромеев (византийцев) и франков (крестоносцев) на Дамьетту (пятый крестовый поход ), о голоде, о моровых поветриях. Наследие М. — важнейший источник для изучения политической и социально-экономической ситуации в Вост. Средиземноморье, Сев., отчасти Тропической Африке (в частности, в Эфиопии) XIV—XV вв.

Соч. : El-mawa’iz wa’l-i’tibar fi dhikr el-khitat wa’l-athar / Ed. par G. Wiet. Vol. 1—5. Le Caire, 1911—1927 (фр. пер. Description topographique et historique de l’Egypte / Trad. par U. Bouriant. Paris, 1895—1900); Chronicle entitled Kitab al-suluk / Ed. by М. Ziada. Vol. 1—2. Cairo, 1936—1942; Le traite des famines / Trad. franc. de G. Wiet // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. V. 1962. Pt. 1.

Лит. : Guest A. R. A List of Writers, Books and other Authorities Mentioned by El Maqrizi in his «Khit.at» // Journal of the Royal Asiatic Society. 1902. P. 103—125; Rabbat N. Who Was al-Maqrizi? A Biographical Sketch // Mamluk Studies Review. Vol. VII. № 2. 2003. Т. К . Кораев.