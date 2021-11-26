В закладки
КАПАЛА
КАПАЛА - чаша, сделанная из человеческого черепа.
Атрибут некоторых сект странствующих аскетов (прежде всего тантризма - капалики, пашупаты, агхори и др.). В тантристских ритуалах используется для подношения вина (символизирующего кровь) или изделий из теста (напоминающих человеческие глаза, уши, языки и т. п.) гневным божествам - защитникам веры (дхармапала). Изготавливается также из металла (серебра или бронзы) и снабжается крышкой и ручкой (в форме ваджры).
103
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится