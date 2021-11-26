КАПАЛА

КАПАЛА - чаша, сделанная из человеческого черепа.

Ат­ри­бут не­ко­то­рых сект стран­ст­вую­щих ас­ке­тов (пре­ж­де все­го тан­триз­ма - ка­па­ли­ки, па­шу­па­ты, аг­хо­ри и др.). В тан­три­ст­ских ри­туа­лах ис­поль­зу­ет­ся для под­но­ше­ния ви­на (сим­во­ли­зи­рую­ще­го кровь) или из­де­лий из тес­та (на­по­ми­наю­щих че­ло­ве­че­ские гла­за, уши, язы­ки и т. п.) гнев­ным бо­же­ст­вам - за­щит­ни­кам ве­ры (дхар­ма­па­ла). Из­го­тав­ли­ва­ет­ся так­же из ме­тал­ла (се­реб­ра или брон­зы) и снаб­жа­ет­ся крыш­кой и руч­кой (в фор­ме вад­жры).

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