ЛЕЖСКАЯ ЛИГА
Лежская лига - военно-политическое объединение албанских князей в середине - 2-й половине XV века.
Основана в марте 1444 года на съезде албанских феодалов в городе Лежа по инициативе Скандербега для борьбы против турецких завоевателей. В Лежскую лигу вошли многие влиятельные феодалы, в том числе Г. Арианити, А. Топия, Н. и П. Дукагини, Т.К. Музака, а также правитель княжества Зета Стефан Црноевич (1426-1465 годы, князь с 1451 года). Армия Лежской лиги (12-15 тысяч воинов, преимущественно всадники) в основном набиралась во владениях Скандербега, около 1/4 составляли отряды союзных князей. Кроме крепостных крестьян, в неё мобилизовывались свободные общинники по принципу «один мужчина от каждого дома». Главнокомандующим («главным капитаном») был избран Скандербег. Денежный фонд Лежской лиги формировался из взносов её членов и пополнялся за счёт доходов от добычи соли.
В июне 1444 год аармия Лежской лиги одержала победу над турками в долине Торвиоли (ныне Домосдова). В последующие 2 года султан Мурад II безуспешно боролся против войск Лежской лиги. Её победы беспокоили также власти Венеции, которой принадлежали значительные территории на Балканах и побережье Адриатического моря. Венецианцы стремились ослабить Лежскую лигу, под их нажимом из организации вышли князья Дукагини. В 1447 году лига начала войну против Венеции. Албанские вооружённые силы наступали на города Даньо, Дуррес и вплотную подошли к Шкодеру. Неудачная военная экспедиция Мурада II летом 1448 года и собственные поражения заставили венецианцев разорвать союз с султаном и заключить 4 октября 1448 года мир со Скандербегом, по которому они брали на себя обязательство выплачивать ему ежегодную дань в размере 1400 дукатов. Даньо остался в руках венецианцев, но взамен албанцам были предоставлены привилегии в порту Дуррес.
Мир между Лежской лигой и Венецией оказался непрочным. Неаполитанское королевство и Дубровник, являвшиеся союзниками Скандербега, оказывали ему лишь нерегулярную денежную помощь. Постоянные войны привели к внутренней дестабилизации Албании и очередному расколу Лежской лиги (из неё вышел Арианити). Весной 1450 года Мурад II предпринял новый поход против албанцев. Турецкие войска заняли город Берат, подошли к городу Круя, безуспешная осада которого длилась почти 5 месяцев. В 1451 году недовольство князей централизаторской политикой Скандербега привело к фактическому распаду Лежской лиги. После смерти Скандербега (1468 год) она окончательно прекратила своё существование, и к концу XV века Османской империи удалось полностью покорить Албанию.