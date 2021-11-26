КАЗВИНИ ХАМДАЛЛАХ
КАЗВИНИ ХАМДАЛЛАХ ИБН АБУ БАКР МОСТОУФИ - иранский историк и географ.
Происходил из рода, руководившего (с XI века наследственно) казначейством Казвинского вилайета. Занимал видные должности в податном ведомстве, пользовался покровительством Рашид ад-Дина. Автор «Избранной хроники» (1330 год; доведена до 1329 года, позднее продолжена до 1344 года), сообщающей о деяниях монгольских ильханов и местных династий Ирана; содержит также биографии знаменитых людей, подробное описание города Казвин.
Казвини принадлежит также стихотворная «Книга торжества», задуманная как продолжение «Шах-наме» Фирдоуси (около 1335 года, доведена до 1332 года), и космография «Услада сердец» (1340 год) - важнейший источник по экономической истории и географии Ирана и сопредельных стран XIII-XIV веков (в ней приводится перечень городов и селений с указанием размеров налогов по округам). В своих трудах Казвини выступил сторонником сильной центральной власти, рассматривал Хулагуидов как продолжателей иранских традиций «миродержавия».