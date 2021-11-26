КАВАМ АД-ДИН ШИРАЗИ
КАВАМ АД-ДИН ШИРАЗИ - иранский и афганский архитектор.
Один из наиболее известных архитекторов Тимуридов; работал при дворе Шахруха, сына Тимура, в Герате, а также в Мешхеде, Харгирде и, возможно, в Тайбаде (Иран). Разработал конструкцию купола на пересекающихся арках. Историк XV века Доулатшах Самарканди назвал его мастером, преуспевшим в геометрии, рисунке и строительстве.
Среди работ, авторство которых приписывают Кавам ад-Дин Ширази, - ханака (1410-1411 годы), пятничная мечеть (1417-1438 годы, значительно повреждена в 1885 году), минареты и медресе (строительство завершено в 1432-1433 годах) в несохранившемся грандиозном мемориально-культовом ансамбле Мусалла (XV век), а также, возможно, мавзолей Абдуллы Ансари (1428-1429 годы), все - в Герате. С именем Кавм ад-Дин Ширази связывают возведение мечети Гаухаршад (1418-1419 годы) в поминальном ансамбле имама Резы в Мешхеде и примыкающих к нему зданий Дар аль-Хуффаз и Дар ас-Сияда, а также сооружение большого 4-айванного медресе Гиясийя в Харгирде (строительство завершено в 1444-1445 годы; мечеть - зодчий Гияс ад-Дин).