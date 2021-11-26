КАВАМ АД-ДИН ШИРАЗИ

КАВАМ АД-ДИН ШИРАЗИ - иранский и афганский архитектор.

Один из наи­бо­лее из­вест­ных ар­хи­тек­то­ров Ти­му­ри­дов; ра­бо­тал при дво­ре Шах­ру­ха, сы­на Ти­му­ра, в Ге­ра­те, а так­же в Меш­хе­де, Хар­гир­де и, воз­мож­но, в Тай­ба­де (Иран). Раз­ра­бо­тал кон­ст­рук­цию ку­по­ла на пе­ре­се­каю­щих­ся ар­ках. Ис­то­рик XV века До­улат­шах Са­мар­кан­ди на­звал его мас­те­ром, пре­ус­пев­шим в гео­мет­рии, ри­сун­ке и строи­тель­ст­ве.

Сре­ди ра­бот, ав­тор­ст­во ко­то­рых при­пи­сы­ва­ют Кавам ад-Дин Ширази, - ха­на­ка (1410-1411 годы), пят­нич­ная ме­четь (1417-1438 годы, зна­чи­тель­но по­вре­ж­де­на в 1885 году), ми­на­ре­ты и мед­ре­се (стро­итель­ст­во за­вер­ше­но в 1432-1433 годах) в не­со­хра­нив­шем­ся гран­ди­оз­ном ме­мо­ри­аль­но-куль­то­вом ан­самб­ле Му­сал­ла (XV век), а так­же, воз­мож­но, мав­зо­лей Аб­дул­лы Ан­са­ри (1428-1429 годы), все - в Ге­ра­те. С име­нем Кавм ад-Дин Ширази свя­зы­ва­ют воз­ве­де­ние ме­че­ти Гау­хар­шад (1418-1419 годы) в по­ми­наль­ном ан­самб­ле има­ма Ре­зы в Меш­хе­де и при­мы­каю­щих к не­му зда­ний Дар аль-Хуф­фаз и Дар ас-Сия­да, а так­же со­ору­же­ние боль­шо­го 4-ай­ван­но­го мед­ре­се Гия­сийя в Хар­гир­де (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1444-1445 годы; ме­четь - зод­чий Ги­яс ад-Дин).