ИХШИДИДЫ
ИХШИДИДЫ - династия, правившая в Египте и Сирии в 935-969 годах.
Основатель династии Мухаммад ибн Тугдж происходил из тюркских военачальников. Он был назначен халифом-Аббасидом ар-Ради (934-940 годы) в качестве наместника Египта с титулом «ихшид» (на язяке фарси - наместник, правитель; исторически титул применялся к правителям Согдианы и Ферганы).
Завладел Дамаском и значительной частью Сирии, а также Йемена и Хиджаза. Формально признавал суверенитет Багдада, но на деле правил независимо; в Сирии соперничал с Хамданидами. После смерти Мухаммада ибн Тугджа (946 год) номинально правили его сыновья (реальная власть была сосредоточена в руках везира Абу аль-Миска Кафура - нубийского раба и воспитателя младших Ихшаидов).
За время регентства (946-966 годы) Кафур успешно отразил внешние угрозы государству Ихшаидов со стороны Фатимидов, Хамданидов, карматов и нубийцев. Он также проявил себя как покровитель наук и искусств; при его дворе жил и творил аль-Мутанабби. В 969 году Фатимиды захватили Египет и свергли последнего Ихшаида - Абу-ль-Фавариса Ахмада, а Хамданиды вытеснили ихшидидских наместников из Северной Сирии.