ИБН БИБИ, НАСИР-АД-ДИН АЛЬ-ХУСАЙН АР-РУГАДИ

Ибн Биби, Насир-ад-Дин аль-Хусайн ар-Ругади (ум. после 1285) — персидский хронист Румского султаната .

Из высокообразованной семьи выходцев из восточного Ирана: его отец Маджд-ад-Дин Али ибн Мухаммад Тарджуман, из Горгана , до поступления в 1233/4 на службу к Сельджукидам Рума работал делопроизводителем (мунши) у хорезмшаха Джалаль-ад-Дина , а затем в Дамаскеу Айюбида аль-Ашрафа, и неоднократно направлялся по дипломатическим поручениям; мать, уроженка Нишапура, прозванная аль-Биби-ль-Мунаджжима («Сударыня-звездочет» — отсюда и прозвание И. Б.), также был вхожа в гарем Джалаль-ад-Дина. И. Б., некоторое время возглавлявший ведомство государевой печати (диван ат-тугра), в 1281 составил летопись «Повеления вышние в делах возвышенных» (ал-Авамир ал-алаийа фи-л-умур ал-алаийа; намек на почетные прозвания Ала-ад-Дина Джувейни — заказчика — и Алаеддина Кейкубада — главного героя повествования), охватывающую период 1192—1280. Это важнейший первоисточник (зачастую мемуарного характера) по истории Анатолии в эпоху монгольских завоеваний (со сведениями о социально-политической структуре султаната, противоборстве различных групп элиты и пр.) известен в 2 редакциях: полной и сокращенной (выполнена прижизненно). Под заглавием «Летопись И. Б.», он в XV в. перерабатывался по-турецки Языджы-оглу Али Челеби в составе его «Огуз-намэ» и заметно повлиял на последующее развитие османского историописания.

Соч.: Duda H. Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi. Kobenhavn, 1959.

Лит.: Якубовский А. Ю. Рассказ Ибн ал-Биби о походе малоазийских турок на Судак, половцев и русских в начале XIII в. // Византийский временник. XXV (1927). С. 53—76; Erdmann K. Ibn Bibi als kunsthistorische Quelle. Istanbul, 1962.