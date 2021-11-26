ГУРГАНИ ФАХР АД-ДИН АСАД
ГУРГАНИ (Горгани) ФАХР АД-ДИН АСАД - персидский поэт XI века.
Родился в Горгане. Жил в Исфахане при дворе основателя государства сельджуков Тогрул-бека. Автор эпичtcrjq. поэмы «Вис и Рамин» (1048 или около 1054 года; русский перевод 1963), включающей около 9000 бейтов. В основе поэмы, оказавшей большое влияние на становление жанра стихотворного любовного романа в персидской литературе, - пехлевийское сказание (возможно, парфянского происхождения) о любви красавицы Вис, выданной замуж за старого царя Мобада, и царского брата Рамина. Поэма содержит сюжетные переклички с легендой о Тристане и Изольде. Переведена на грузинский (в XII и XVII века, «Висрамиани») и другие языки. Фрагменты лирических стихов Гургани сохранились в литературно-исторической антологии «Сердцевина сердец» Ауфи.