ГЕВОРГ СКЕВРАЦИ ЛАМБРОНАЦИ

ГЕВОРГ СКЕВРАЦИ ЛАМБРОНАЦИ - армянский ученый, вардапет, оратор, писатель, политический деятель.

Начальное образование получил у своего дяди, епископа Григора Скевраци, в 1256-1257 годах - у монаха Мхитара из монастыря Скевра (Киликия). Впоследствии Геворг Скевраци приобрел основательное богословское и философское образование в Западной Армении, в школе, основанной Варданом Аревелци. В разных монастырях Киликийской Армении, в частности в монастыре Скевра, Геворг Скевраци переписывал летописи, читал проповеди , преподавал. Принял непосредственное и активное участие в борьбе против унии армянской и римской Церквей. В 1246/1247 -1301 годах был настоятелем Скеврского монастыря.

Научная подготовка и авторитет Геворга Скевраци сыграли большую роль в развитии армянской богословской литературы. Он - автор наставления, гомилетических, поэтических, музыкальных и др. сочинений, многих экзегетических произведений, в т. ч. толкований на Деяния апостолов (написано до 1289 году по заказу Ованнеса Царебрата, брата киликийского царя Хетума I) и на Книгу пророка Исаии (1290-1291 годы, по приказу царя Хетума II). Составленные Геворгом Скевраци «предисловия» (вступления, прологи) и «оглавления» к книгам Ветхого Завета и Нового Завета имеют огромное значение для изучения истории трансмиссии и комментирования библейских текстов. Труды по грамматике, где были разработаны и классифицированы правила законов силлабации, пунктуации, орфографии, артикуляции армянского языка в соответствии с внутренними грамматическими закономерностями, являясь важным вкладом в историю развития армянской письменности, служили учебниками и справочниками для многих поколений писцов рукописей.

Геворг Скевраци является редактором сборников «Тонапатчар» (буквально Причины празднеств - аналог синаксаря) (1267 год) и гимнов (Шаракноца), известного под названием «Хлкеци». Рукописные памятные записи свидетельствуют о том, что в деятельности Геворга Скевраци важное место занимала систематизация обрядов и празднеств армянской Церкви и последующая (после Ованнеса III Одзнеци, VIII век) редакция армянского свода церковных канонов . Он составил многочисленные молитвенные песни-проповеди, писал дифирамбы. В 1283 году по просьбе Ованнеса Царебрата сочинил «Оду евангелисту Иоанну». Известен как один из мастеров художественного оформления книги и, возможно, был придворным художником.

© Православная энциклопедия