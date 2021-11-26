ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ - твёр­дая фор­ма в ли­рической по­эзии Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка и Юго-Востосчной Азии.

От арабского га­заль - лю­бов­ное сти­хо­тво­ре­ние. По­лу­чи­ла осо­бое рас­про­стра­не­ние в средне-вековой персидской литературе. Со­сто­ит из дву­сти­ший (бей­тов) на од­ну риф­му (смотрите Мо­но­рим ). Пер­вый бейт не­сёт основную риф­му в обо­их по­лу­сти­ши­ях, да­лее риф­му­ют­ся толь­ко вто­рые по­лу­сти­шия: aa ba ca da… Чис­ло бей­тов ко­леб­лет­ся от 5 до 12, ка­ж­дый из них пред­став­ля­ет со­бой, как пра­ви­ло, за­кон­чен­ное по­этическое вы­ска­зы­ва­ние. Про­ис­хо­ж­де­ние Газеля воз­во­дят к лю­бов­ным всту­п­ле­ни­ям к арабским ка­сы­дам, од­на­ко, с учё­том до­ис­лам­ской му­зы­каль­но-пе­сен­ной тра­ди­ции, нель­зя ис­клю­чить и на­ли­чие у Газеля ис­кон­но иранских кор­ней. При­мер­но с XII века по­эты ста­ли упо­ми­нать в по­след­нем сти­хе свой литературный псев­до­ним (та­хал­лус).

Газель окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась к XIII-XIV векам и вклю­ча­ла уже, на­ря­ду с лю­бов­ны­ми, про­чие мо­тивы ли­рического ре­пер­туа­ра (кар­ти­ны при­ро­ды, сце­ны дру­же­ских пи­ру­шек, раз­мыш­ле­ния о брен­но­сти жиз­ни и жа­ло­бы на пре­врат­но­сти судь­бы). При дво­ре Газель бы­ло при­ня­то ис­пол­нять под ак­ком­па­не­мент музыкальных ин­ст­ру­мен­тов; су­фий­ские Газели ис­пол­ня­лись во вре­мя ра­де­ний. Вы­даю­щие­ся средне-вековые по­эты (Саа­ди, Ха­физ, Джа­лал ад-Дин Ру­ми, Али­шер На­вои, Ни­за­ми Гянд­же­ви) соз­да­ли клас­сические об­раз­цы Газель. К фор­ме Газель об­ра­ща­лись как ев­ропейские по­эты ( И.В. Гё­те , Ф. Бо­ден­штедт), так и рус­ские (Д.П. Оз­но­би­шин, В.Я. Брю­сов, Вяч. И. Ива­нов, И. Се­ве­ря­нин).

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