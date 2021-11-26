ГАЗЕЛЬ
ГАЗЕЛЬ - твёрдая форма в лирической поэзии Ближнего и Среднего Востока и Юго-Востосчной Азии.
От арабского газаль - любовное стихотворение. Получила особое распространение в средне-вековой персидской литературе. Состоит из двустиший (бейтов) на одну рифму (смотрите Монорим). Первый бейт несёт основную рифму в обоих полустишиях, далее рифмуются только вторые полустишия: aa ba ca da… Число бейтов колеблется от 5 до 12, каждый из них представляет собой, как правило, законченное поэтическое высказывание. Происхождение Газеля возводят к любовным вступлениям к арабским касыдам, однако, с учётом доисламской музыкально-песенной традиции, нельзя исключить и наличие у Газеля исконно иранских корней. Примерно с XII века поэты стали упоминать в последнем стихе свой литературный псевдоним (тахаллус).
Газель окончательно сформировалась к XIII-XIV векам и включала уже, наряду с любовными, прочие мотивы лирического репертуара (картины природы, сцены дружеских пирушек, размышления о бренности жизни и жалобы на превратности судьбы). При дворе Газель было принято исполнять под аккомпанемент музыкальных инструментов; суфийские Газели исполнялись во время радений. Выдающиеся средне-вековые поэты (Саади, Хафиз, Джалал ад-Дин Руми, Алишер Навои, Низами Гянджеви) создали классические образцы Газель. К форме Газель обращались как европейские поэты (И.В. Гёте, Ф. Боденштедт), так и русские (Д.П. Ознобишин, В.Я. Брюсов, Вяч. И. Иванов, И. Северянин).