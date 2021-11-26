ГАЗАН-ХАН МАХМУД
ГАЗАН-ХАН МАХМУД - ильхан Ирана из монгольской династии Хулагуидов (1295–1304 годы).
Был воспитан в буддийских традициях, но в ходе борьбы за власть принял ислам (1295 год) и провозгласил его государственной религией. Газан-хан стремился упорядочить экономическую жизнь Ирана и управление государством, дезорганизованное хулагуидскими завоеваниями. При содействии везира Рашид ад-Дина организовал крупные ирригационные работы, наделил икта всех монголов, участвовавших в кочевом ополчении, подтвердил введённое первыми ильханами прикрепление крестьян к земле, передал землевладельцам заброшенные земли с условием их обработки, снизил и зафиксировал размеры налогов, а также провёл реформу судебных учреждений. Газан-хан последовательно оказывал поддержку исламу и мусульманским учёным кругам. Боролся против Мамлюкского султаната и в 1299-1303 годы совершил три похода в Сирию, откуда, несмотря на взятие Дамаска (1299 год), не смог изгнать мамлюков.
Исторические источники:
Рашид ад-Дин. Повествование о Газан-хане // Джами ат-таварих. Баку, 1957 год. Т. 3 (на персидском и русском языках).