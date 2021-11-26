ГАТРАН ТЕБРИЗИ АБУ МАНСУР
ГАТРАН ТЕБРИЗИ АБУ МАНСУР - азербайджанский поэт.
Писал на персидском языке. Был придворным поэтом при дворцах правителей в Гяндже и Нахичевани. Сочинял касыды историко-религиозного содержания, с обильными вкраплениями азербайджанской лексики, любовно-философские газели, рубаи о превратностях судьбы («Тиран, невыносим твой тяжкий гнёт», «В день свиданья о разлуке не могу не думать», «Мне без тебя кровавых слёз не осушить»), пейзажную лирику. Утрачены поэма «Гушнаме» о птицах, а также один из первых толковых словарей персидского языка.
Сочинения:
Антология азербайджанской поэзии. М., 1960. Т. 1. С. 251-255;
Диван. Баку, 1967 (на азербайджанском языке).
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