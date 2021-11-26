ГАТРАН ТЕБРИЗИ АБУ МАНСУР

ГАТРАН ТЕБРИЗИ АБУ МАНСУР​ - азербайджанский поэт.

Пи­сал на персидском языке. Был при­двор­ным по­этом при двор­цах пра­ви­телей в Гянд­же и На­хи­че­ва­ни . Со­чи­нял ка­сы­ды ис­то­ри­ко-ре­лигиозного со­дер­жа­ния, с обиль­ны­ми вкра­п­ле­ния­ми азербайджанской лек­си­ки, лю­бов­но-фи­лософские га­зе­ли, ру­баи о пре­врат­но­стях судь­бы («Ти­ран, не­вы­но­сим твой тяж­кий гнёт», «В день сви­да­нья о раз­лу­ке не мо­гу не ду­мать», «Мне без те­бя кро­ва­вых слёз не осу­шить»), пей­заж­ную ли­ри­ку. Ут­ра­че­ны по­эма «Гуш­на­ме» о пти­цах, а так­же один из пер­вых тол­ко­вых сло­ва­рей персидского язы­ка.

Сочинения:

Ан­то­ло­гия азер­бай­джан­ской по­эзии. М., 1960. Т. 1. С. 251-255;

Ди­ван. Ба­ку, 1967 (на азербайджанском языке).

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