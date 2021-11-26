ГАСАНОГЛЫ ИЗЗЕДДИН

ГАСАНОГЛЫ ИЗЗЕДДИН ( вто­рое имя - Пу­ре Га­сан) - азербайджанский поэт.

Жил в области Хо­ра­сан. Пи­сал на азербайджанском и персидском язы­ках. Был уче­ни­ком су­фий­ско­го шей­ха Джа­ма­лед­ди­на Ах­ме­да За­ки­ра. Ро­до­на­чаль­ник по­эзии на азербайджанском языке. Со­хра­ни­лись две га­зе­ли на азербайджанском языке и од­на - на персидском языке. Га­зель Гасаноглы на азербайджанском языке с ре­ди­фом «По­хи­ти­ла моё серд­це кра­са­ви­ца лу­но­ли­кая», на­пи­сан­ная вир­ту­оз­ным сло­гом, с бо­га­тым рит­мическим и ин­то­на­ци­он­ным ри­сун­ком, вы­зва­ла не­ма­ло под­ра­жа­ний у тюр­коя­зыч­ных по­этов XIV-XVIII веков.

Сочинения:

Га­зе­ли // Ан­то­ло­гия азер­бай­джан­ской по­эзии. М., 1960. Т. 1.

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