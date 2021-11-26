БЕГАР

В Иране с VII века, в Южной Азии с XVI века — повинность податного населения в пользу государства или держателей военных ленов и прочих категорий землевладельцев : по­стройка крепостей, дворцов и других казенных зданий, прокладка дорог, рытье и очистка каналов, подвоз леса и строительного сырья и т. п.

Особенно широкое распространение получил в монгольскую эпоху. В колониальной Индии Б. сохранялся в виде отработок кресть­ян-арендаторов. На Южн. Кавказе Б. существовал в XVI—XVIII вв. (чаще всего от 3 до 6 дней в году), в XVIII—XIX вв. сменился барщиной (обычно от 6 до 18 дней в году; в некоторых районах заменялась денежными выплатами).

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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