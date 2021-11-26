БАБЕК ПАПАК

Вождь крупнейшего восстания на территории современного иранского Азербайджана , распространившегося в других областях Ирана и Закавказья в 816—837.

Настоящее имя Хасан. Сын мелкого торговца, в детстве был пастухом, погонщиком верблюдов, учеником ремесленника в Тебризе. Сблизился с последователями хуррамитства (хуррамдинами) (см. Хуррамиты), боровшимися против арабского господства и ислама . После смерти их главы Джавидана (816) возглавил движение, участники которого вскоре стали называться по его имени бабекитами. Объединив под своим началом несколько крестьян­ских отрядов в области Азербайджан (ныне Иранский Азербайджан), восстал против Халифата (см. Бабека восстание ). Более двух десятилетий с переменным успехом руководил вооруженной борьбой с аббасид­скими войсками (см. Аббасидов халифат ).

В 837 вместе с ближайшими сподвижниками был осажден в главной цитадели восставших аль-Баззе (ныне в остане Ардебиль, Иран, у границы с Азербайджаном). После ее падения смог бежать с большей частью родственников, но позже был выдан халифу своим бывшим союзником, одним из князей Кавказской Албании, и казнен.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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