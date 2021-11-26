АЛП-АРСЛАН, Мухаммад ибн Дауд

Султан государства Великих Сельджукидов с 1063.

С 1059 губернатор Хорасана, предпринял ряд завоевательных походов: в Грузию (1064), Армению (1064), на территорию Азербайджана(1064), в Сирию и Палестину, Северный Иран и Среднюю Азию (1065). Под его командованием сельджуки начали наступление на Византийскую империю 26.08.1071 в битве при Манцикерте (оз. Ван) одержал победу над византийсим императором Романом IV Диогеном и взял его в плен. Правление Алп-Арслана — период наивысшего расцвета государства Сельджукидов. Убит во время похода против половцев Мангышлака и на Бухару.

Автор статьи: М. С. Мейер.