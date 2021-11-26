АДЖАМ (АДЖАМИ)

Арабографическая письменность, созданная на основе букв арабского языка, приспособленная к звуковым особенностям ряда языков Азии и Африки.

Широко распространилась в Средние века среди неарабоязычных народов в результате завоеваний арабов и исламизации (Сев. и Вост. Африка, Мал. Азия, ряд стран Юго-Вост. Азии). С XVI–XVII вв. арабский алфавит начал приспосабливаться к фонетике дагестанского языка. Одна и та же буква могла обозначать несколько звуков, так как не для всех звуков имелись буквы. С XVII–XVIII вв. А. использовался в творчестве аварцев, даргинцев , кумыков , лакцев, лезгин и др. В 1920 арабское письмо значительно модифицировалось для нужд дагестанского языка («новый А.»). В 1928 А. в СССР был заменен латиницей, затем кириллицей.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.

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