АДУД АД-ДАУЛА (Рука государства), Фана-Хусрау (Панах Хосров)

Один из самых извест­ных правителей династии Буидов (Бувайхидов).

Сын Рукн ад-Даулы Хасана (?–977), выходца из воинственного кочевого прикаспийского племени дейлемитов. Брат Рукн ад-Даулы, Муизз ад-Даула Ахмад (?–967), в 945 захватил Багдад и положил конец политической власти аббасидских халифов, чем способствовал превращению Буидов в главных политических фигурантов на Ближнем и Среднем Востоке. После смерти отца (977) А. ад-Д. объединил подвластные Буидам земли в Ираке , Иране и Омане. В годы его правления (949–983) династия Буидов достигла вершины своего могущества. А. ад-Д. вел захватнические войны против Хамданидов в Сирии, Зияридов (Зийаридов) в Табаристане и Саманидов в Хорасане. Он прославился не только как полководец и государственный деятель, но и как меценат и покровитель науки и искусства. Свою столицу — Шираз А. ад-Д. украсил величественными архитектурными сооружениями. Он именовался «эмиром эмиров» (амир аль-умара) и первым в истории ислама стал носить титул «шахиншах», традиционно считавшийся ирано-зороастрийским. Умер в припадке эпилепсии.

Автор статьи: А. А.-Г. Алиев.