АБУ ДУЛАФИДЫ (Дулафиды)

Династия правителей-эмиров в Иране и Курдистане (ок. 825 — ок. 898).

Ее родоначальник, Абу Дулаф аль-Касим ибн Идрис Иджли, служил при дворе аббасидских халифов аль-Амина (809–813) и аль-Мамуна (813–833), сыновей Харуна ар-Ришида. Сын персидской наложницы аль-Мамун, опиравшийся на иранскую знать, тем не менее назначил Абу Дулафа, араба по происхождению, наместником Хамадана (ок. 825). В 839 ему наследовал сын, Абд аль-Азиз (839–873), после которого последовательно правили 3 его сына — Дулаф (873–878), Ахмад (878–893) и Умар (893 — ок. 898). В 894 Умар присоединил к своим владениям Исфахан и Нехавенд. Халиф Мутадид (892–902), предпринявший усилия по восстановлению Аббасидского халифата как централизованного государства, в 898 сместил Умара и заменил его более покорным наместником.

Автор статьи: А. А.-Г. Алиев.

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