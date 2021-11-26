АБД-АР-РАЗЗАК АЛЬ-САМАРКАНДИ, КАМАЛЬ АД-ДИН ИБН ДЖАЛАЛЬ АД-ДИН ИСХАК

Среднеазиатский историк и государственный сановник.

Родился и умер в Герате; большую часть жизни провел в Самарканде. Как дипломат Тимуридов с января 1441 по декабрь 1444 находился с миссией в Индии, в 1446 был направлен в Гилян, готовился к поездке в Египет, которая была отменена из-за смерти Шахруха (1447). При последнем правителе занимал видные посты (садр, наиб, хас). В 1452 находился в окруженении Мирзы Бабура во время осады Самарканда. 24.01.1463 везиром султана Абу-Саида (1452–1469) был назначен шейхом суфийской ханаки (обители) Шахруха в Герате и занимал этот пост до смерти. В своем главном сочинении — хронике «Места восхода двух счастливых звезд и места слияния двух морей» А. ар-Р. описывает историю монголов, Тимура и Тимуридов с рождения (1304) и восшествия на престол (1316–1317) ильхана Абу-Саида до 1471 включительно. Труд создавался с 1467 по 1475 и делится на две части, охватывающие 1304–1404 и 1404–1471. В описании событий до 1426 А. ар-Р. основывается главным образом на хронике Хафиз-и Абру «Зубдат ат-таварих», некоторые части которой сохранились только в передаче А. Для периода с 1426 по 1471 сочинение А. ар-Р. является одним из наиболее важных оригинальных исторических источников.

Сочинения:

Абд-ар-Раззак Самарканди. Места восхода двух счастливых звезд и места слияния двух морей // Сб. материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М., 1941.

Автор статьи: П. В. Шлыков.