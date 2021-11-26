ВАЛЬДЕМАР II ПОБЕДИТЕЛЬ
ВАЛЬДЕМАР II ПОБЕДИТЕЛЬ - король Дании в 1202-1241 годах.
Младший сын Вальдемара I Великого и русской княжны Софии.
Добивался подчинения Дании всего южного и восточного побережья Балтийского моря Присоединил к датским владениям Гольштейн (см. Шлезвиг-Гольштейн), а также города Любек и Гамбург.
В 1219-1220 годах предпринял поход в Эстляндию и поделил её территорию с Ливонским орденом.
Поражение от союза северо-германских князей при Борнхёведе (22 июля 1227 года) положило конец экспансионистской политике Вальдемара II.
Известен также своей правотворческой деятельностью. При Вальдемаре II было издано собрание законов Ютландии («Jyske lov»), составлена подробная опись земельных владений дат. королевства («Kongе Valdemars jordebog», лат. «Liber census Daniae»).