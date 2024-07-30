Турнир во время войны Рыцарская культура порой кажется нам совершенно лишенной логики. Однако, если понять, что лежало в основе миропонимания ее участников, перед нами откроется целый удивительный мир, в котором война - не повод для убийства, а вопрос чести может завести вас на край света.

Польский хронист Ян Длугош, в XV веке зафиксировавший события войны Тевтонского ордена против Польши, Литвы, Западно-русских княжеств и их соседей, описывает большое количество примеров сугубо рыцарского поведения, особенно по стороны поляков, готовых доказать свою лихую и авантюрную природу любому врагу.

Итак, в год 1390 князь Литвы Витовт (во время борьбы за литовскую корону) с помощью ордена и рыцарей-гостей из разных стран, среди которых были том числе родственники английского короля и большое число французских рыцарей, берет в осаду Вильно, сжигает Кривой замок. Но, пройдя внешнее кольцо укреплений, он упирается в Верхний замок, в котором держат оборону поляки, литовцы и русские. Под постоянным обстрелом из только-только входящих в военных обиход бомбард, стены замка начали поддаваться и Клемент, староста Вильно, повелел завесить бреши в них шкурами, чтобы ядра запутывались в них и не могли так сильно повредить каменную кладку.

Поляки, как сообщает хронист, подозревали литовцев и русских в желании сдать замок, поэтому не допускали их к обороне, а сами постоянно стояли на стенах и отражали попытки атаковать. Именно в разгар этой жестокой осады, произошел интереснейший пример, показывающий, что война остается, а честь остается честью. Итак, Ян Длугош сообщает:

«Пока длилась осада, между рыцарями обеих сторон возникали частые споры и перебранки: французы обвиняли поляков в том, что те оказывают помощь варварам против верующих; поляки же возражали, что поступают свято и благочестиво, так как ради веры стали на защиту новообращенных против монахов лжеревнителей веры. И обе стороны уговорились, что в доказательство правоты своего дела как поляки, так и французы вступят в рыцарский поединок при дворе Венцеслава (в то время короля римлян и Чехии) в Праге в назначенный день, в равном числе, по четыре рыцаря с каждой стороны.

По наступлении этого дня обе стороны выполнили условие а, именно: когда четыре рыцаря со стороны короля Владислава, Ян из Влощова, каштелян добжинский, Миколай из Вашмунтова, Ян из Здакова и Ярослав Чех, со стороны же французов четыре других рыцаря явились в Прагу, они отправились в сад при зверинце, чтобы попытать удачи в состязании. Однако по повелению Венцеслава, короля римлян и Чехии, противники были разведены и удержаны от схватки, польские рыцари — Иоганном, герцогом люксембургским, братом короля Венцеслава, а французы — Иодоком, маркграфом моравским, и приведены, француз в паре с поляком и поляк с французом, к королевскому столу, где их сначала пышно приняли и угостили, а затем король Венцеслав, выступив как посредник, примирил их и привел к согласию».

Так, прямо в разгар войны, не имея возможности решить вопрос по всем правилам, стороны договариваются провести поединок чести на нейтральной земле. Интересно, что в подобных ситуациях, довольно часто встречающихся в хрониках, стороны действительно чаще разнимают прежде, чем те успеют навредить друг другу.

Вероятно от того, чтобы не запустить процесса кровной мести или дипломатических проблем, которые могли бы привести к новым конфликтам и войнам. Примирение через третью строну, таким образом, становится почти ритуальной практикой в поединках чести, а сама рыцарская культура показывает свою надгосударственность и нахождение вопросов личной чести выше политических или военных интересов.

Литература